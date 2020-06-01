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台商包二奶竟要女兒「賺錢給妹妹」！嗆正宮「別再逼人亡」挨告結果出爐

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▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲台商在大陸包二奶，產下一女後回台跟女兒說「你要賺錢給妹妹」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名劉姓台商於大陸與徐姓小三產下一女、置產，回台後竟向大女兒表示「要賺錢給妹妹（私生女）」，結果劉妻得知後非常生氣，決定向劉男求償100萬元精神賠償金。對此，高院審酌後最終判劉妻獲賠20萬元為適當，全案確定。

劉男與妻子於1990年結婚，卻在外派大陸期間包二奶，2006年產下一名私生女，被妻子發現外遇後竟還恐嚇對方「家已破，別再逼人亡」、「既然你要家破，就來人亡」、「真想殺了她」。對此，劉妻除了向丈夫求償侵害配偶權90萬外，另求恐嚇賠償10萬，總共100萬元。

劉男辯稱，是在朋友聚會中認識已婚的徐女，強調當時徐女已懷孕且肚中寶寶名字和他女兒只差一個字，對方聽聞後非常開心，請他當乾爹，他不推辭便答應，還說每年過節都會透過手機問候對方，且他認為妻子對外汙衊他，所以才請徐女配合他，轉貼「激怒劉妻的文字」，強調兩人並無通姦生子，對於恐嚇字句則表示「單純抒發情緒」。

▲桃園市李姓男子與呂姓女子為外遇關係，呂女竟以LINE向李妻嗆聲離開李男。（示意圖／視覺中國CFP）

▲劉男被妻子得知外遇，極力否認。（示意圖／視覺中國CFP）

劉男反指控妻子隨意竊錄為不法取得證據，再加上妻子於2016年8月底握有證據，為何2年後才求償，且就算真的有通姦一事，也已經是2006年之前的事情了，妻子現在提告，他認為2年請求權時效已消滅。

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不過微信對話中，劉男與徐女曾稱對方「寶貝」、「老公」，聊天中曾提及「因為愛你才會和你留下我們的結晶」、「我說讓你們受委屈了」、「我還是要陪你們走下去」、「把房子弄好就回大陸陪你們」、「放心吧我24歲跟著你，那麼多年不管別人怎麼議論我們，我也都熬過來了，現在快近40歲人了，不會再在乎別的說論。更在乎的是這個家庭的圓滿，給寶寶在一個健康的環境成長」。

▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲手機對話曝光，確認劉男外遇。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

劉男女兒出面證稱，爸爸曾給他看過小三、私生女的出遊照，向她提到「你已經成年了，你在中國有個妹妹，今年10多歲....我年紀大了想回中國，你要賺錢給妹妹」等語。

一審士林地院判劉妻敗訴，不過高院勘驗對話內容，確認對話時間其實仍在訴訟時效內，確定劉男外遇生子一事，至於恐嚇則不認定此犯行，考量雙方經濟狀況、社會地位，判劉妻獲賠20萬元為適當，全案定讞。

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