「女兒都有了」正宮驚見親子鑑定怒告夫通姦　小三嬌認：那晚一次就中

▲魏男與楊女外遇產下一女，楊女於法庭上坦承「那晚一次就中」。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

吳姓女子與魏姓男子婚後育有一子，本來感情相當和睦，不料魏男於2016年間突然性情大變，吳女為挽回婚姻，積極找魏男做婚姻諮商不成，卻於2018年5月間某次約談時，驚見另名楊女與先生互動親密，更於6月間發現先生早已和楊女產下一女，氣得對2人提告，北院於2019年7月，依通姦罪各判2人3月徒刑、日前再判他們應賠吳女80萬元。

吳女婚姻生變後，先於2018年5月撞見魏男與楊女互動親密，又於6月間在家發現楊女的銀行帳戶及親子鑑定，吳女追問下，魏男才坦承與楊姓小三在2016年9月間，在台北某摩鐵內發生性行為「一次就中」，楊女也於2017年6月生下一女。

吳女控訴，楊女不僅讓女兒在婆家附近上學，更以女友身分與魏男家人相處親密，對2人提告妨害婚姻，民事部分求償800萬元。

民事審理期間，魏男表示，他確實與楊女生下一女，2人僅因照顧女兒會偶爾碰面，私下並沒有交往很久，且他跟吳女本來就是奉子成婚，相處上有很多不合，早在2016年時就談過離婚，認為吳女求償過高。

楊姓小三表示，她只是在2016年9月那次喝醉，不小心跟魏男發生關係，除此之外並沒有和魏男交往，而魏男是女兒的爸爸，他們偶爾見面、讓魏男盡父親的義務也很正常，她也希望和解，只是吳女求償金額太高，希望能少一點。

法官認為，魏男在婚姻期間，與楊女發生性行為、甚至產下一女，且楊女於2016至2017年間租屋時，魏男就有幫她申裝有線電視、又請楊女幫忙收網購貨物，認為2人至少從2016年7月間便開始交往、嚴重侵害吳女的配偶權，判他們應賠吳女80萬元。

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