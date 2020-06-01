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娶我女兒要給55萬...神鬼繼父「1人飾2角」連傳28封訊息　純情男遭詐170萬

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▲惡爸分飾2角騙癡情男170多萬。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲惡父1人分飾2角騙走癡情男170多萬，被拆穿再逼簽本票。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者陳羿妏／台北報導

台中一名郭姓撞球館股東見陳姓常客對繼女有好感，竟突發奇想「一人分飾兩角」，先假裝是繼女的身分和陳男聊天，另一頭再以自己的帳號傳「給我55萬元，就讓你跟我女兒結婚」，騙了陳男共170多萬，事後被識破後還逼陳男簽本票，台中地院判決出爐，郭男被判有期徒刑1年10個月，全案可上訴。

判決指出，事發於2018年9月到2019年4月間，郭男先以帳號「可愛的反派角色」假扮繼女，與陳男聊天後，以「買手機當媽媽生日禮物」、「爸爸的撞球館要裝修費」、「身上沒錢，需要生活費」、「想開刺青店」等多種理由，讓陳男心甘情願掏錢幫忙，殊不知全遭郭男一人獨吞了。

另一頭，郭男以自己的帳號向陳男聲稱，「女兒失蹤，要花30萬元請黑道幫找人」、「女兒和老婆的大姊因為闖紅燈發生車禍，急救需要9萬元」、「為了女兒的生命安全，要籌15萬元請梵諦岡長老來台驅鬼」、「你給55萬元，就讓你跟我女兒結婚」，前後共傳28次詐騙訊息給陳男，就這樣從陳男身上撈走170多萬元。

後來陳男不再乖乖配合，郭男發現詐騙遭拆穿竟不罷手，反邀陳男到撞球館停車場談判，怒嗆「看是要我處理，還是我岳父竹聯幫處理，是我岳父的話，就要你死在現場」、「不給我30萬就叫我岳父打死你」、「命或500萬，自己選一個」，持撞球棍爆打對方，最後再逼陳男簽30萬本票。

陳男報警處理後，郭男遭檢方起訴，法官勘驗對話紀錄、匯款單、診斷證明，確認郭男犯行，而郭男也當庭坦承一切作為，但目前尚未與陳男達成和解，因此台中地院最終依詐欺取財、恐嚇取財罪判郭男有期徒刑1年10個月，全案可上訴。


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