幕後／罷免倒數3天表態救韓？　王金平「站出來」原因曝光

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

罷韓投票倒數，前立法院長王金平3日表態挺韓，「希望韓市長做好、做滿」，當天也不會去投票，引發熱議。知情人士透露，王金平近期持續受各方壓力，希望他站出來「救韓」，但王認為並非他出來就有用，僅能以「身為黨員及當初的支持者」的態度說明立場，「雖然『表態與否並無法決定這場選舉的勝負』，但不投票儼然是一種另類表態。」

韓、王曾因總統大選種下心結，即便先前三月已「破冰」，王金平動向及回應都耐人尋味，外界也都持續關注何時表態。王金平今受訪時說，「身為高雄市民，我是希望大家都能夠共同來接受、尊重全體市民的最後決定，其次，我身為國民黨員，以及當初的支持者，我希望韓市長能做好、而且做滿，為高雄市提供服務貢獻。」對於是否呼籲不要出來投票，王金平僅說，「尊重每個人的立場想法」。

王金平曾建議韓市府「降低衝突、展現施政誠意」，但考量到避免激化對立且身份已不在政壇第一線，態度趨於低調。王金平子弟兵、白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊2日出席活動時，當著韓國瑜的面拜託農民不要出來投票，並稱罷免案非常沒有道理，且違反民主精神。對此，知情人士則分析，「王不會去指揮誰不要投票或投反對票，完全尊重個人意見。」

王金平選在投票前3天出面表態，知情人士分析，王金平在這段期間持續接到電話，從地方派系、韓市府到黨中央都希望他能出來「救韓」，甚至覺得王金平是選情的「重要指標」，但王則認為，「不是他出來就有用」，因為罷免與否的關鍵取決市民對韓的施政認可，「不會因為他出來而改變任何情勢。」

該人士也坦言，即便如此王金平基於人情壓力下，還是選在今天以「身為黨員及當初的支持者」的態度說明立場，也用王的方式「不投票也是一種表態」，同時向市民喊話希望韓國瑜能做好做滿。