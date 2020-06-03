苦苓神解「心無罣礙」是高雄市民心境：擺脫韓國瑜擺脫痛苦輪迴

▲韓國瑜在答辯書當中引用《心經》的內容，被苦苓認為這應該是高雄市民的心境 。（圖／記者洪正達攝）



記者林彥臣／綜合報導

6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票倒數3天，知名作家苦苓在政論節目上，提到韓國瑜在答辯書上引用《心經》的內容表達心境，但是他認為《心經》的「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」這應該是高雄市民的心聲，希望高雄市民能夠脫離痛苦的輪迴。

根據三立政論節目《鄭知道了》2日播出的內容，作家苦苓表示，對他而言什麼時候會抄《心經》，像是他朋友的小孩車禍，每天抄《心經》給他到他復原為止，或是他的朋友得癌症了，每天抄《心經》希望朋友能夠早日脫離病魔，而不是在喝酒玩樂的地方背《心經》博取小姐們的笑聲，這一種態度就是對佛教的大不敬，所有信仰佛教的人都應該唾棄這樣的人。

▲苦苓認為韓國瑜就是高雄市民的可怕輪迴。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）



苦苓接著解讀韓國瑜答辯書引述的內容，「無罣礙故，無有恐怖」因為心中沒有罣礙就不會有恐懼，恐是對未來的害怕，佈是對現在的害怕，「遠離顛倒夢想」就是遠離那些顛三倒四的奇怪想法，「究竟涅槃」因為人要經歷六世輪迴，相當痛苦，達到「涅槃」就是不再輪迴。

苦苓進一步解讀，對高雄市民而言罣礙就是這個「落跑又沒用的市長」，所以把市長除掉，就沒有罣礙了，就沒有不會再害怕，不用再怕他亂搞、不用再怕他監票，這樣就可以遠離他那些什麼「挖石油、發大財、賽車、賽馬、迪士尼」等奇奇怪怪的想法，「因為對我們而言，他就是個可怕的輪迴，等一下來了，等一下又走了，等一下又回來了，今天這個空話，明天那個空話」擺脫韓國瑜就能擺脫輪迴，達到涅槃的境界。

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