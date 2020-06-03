「唬爛的話我都說 ，能做的事我不做」　網改編神曲《綠色》爆紅1天32萬點閱

▲大陸歌手陳雪凝的神曲《綠色》被改編在網路上爆紅。（圖／翻攝自梅川伊芙YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票倒數3天，有網友改編大陸歌手陳雪凝的神曲《綠色》，除了表達他對韓國瑜在任內的行為的看法之外，也提醒有投票權的網友，不要忘記行使公民的權利。這首改編歌曲的MV推出後迅速爆紅，2日推出後短短1天就有32萬點閱。

Youtube頻道「梅川伊芙」也改編各種歌曲或動畫來嘲諷時事，相當受到網友們的歡迎，在2日推出的MV，以高雄市長韓國瑜的聲音作為主唱，翻唱改編的神曲《綠色》。

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原歌詞最琅琅上口的副歌部分「若不是你突然闖進，我生活，我怎會把死守的寂寞放任了，愛我的話你都說，愛我的事你不做，我卻把甜言蜜語當做你愛我的軀殼」改編成了「若不是你突然說要罷免我，我怎會把到手的市長，放任了，唬爛的話我都說，能做的事我不做，你卻把胡言亂語當做是，對我的信任」

「梅川伊芙」在影片說明區介紹，「既然綠色是原諒的顏色，如果罷韓沒過大概就代表有半數的高雄人都能原諒韓導過去的所作所為（？）」

網友留言表示，「這歌也太有感情了，原來當下能觸碰到的是這麼真實」、「太厲害了吧，畫面超美而且居然還滿好聽的」、「彷彿在看連續劇的最後一集片尾曲，好感傷」、「梅川大的影片越來越有質感啦！根本是官方MV」、「哭啊，這怎麼那麼感傷，好像在看腰斬動漫最後一集QAQ」、「原來是被政治耽誤的歌手啊，6/6讓他實現他的歌手夢」。

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