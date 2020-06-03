陳佩琪沉默一天　突拋1299字閃光文「和柯文哲永遠在一起」：謝謝簡舒培…





▲「舒琪」大戰停戰一天後，陳佩琪3日晚間PO出與柯文哲的結婚照。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

政治中心／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪因「逆時中」發文，與台北市議員簡舒培槓上，雙方隔空交火互嗆，還怒言「現在要市長跟我離婚？」陳佩琪2日沉默一天後，3日再度PO文提及，自己會和柯文哲永遠在一起，感謝簡舒培對他們婚姻的祝福。

簡舒培1日在議會質詢柯文哲時，質疑陳佩琪在臉書言論拉低台北市政表現，使陳佩琪怒在臉書上回擊，還一連狂發3篇文章，被外界形容為「舒琪」大戰。

▲陳佩琪。（資料圖／記者楊亞璇攝）

不過陳佩琪在1日晚間PO完最後一篇文章，質疑簡舒培是不是要他和柯文哲離婚後，2日沉默一天都沒有新增文章，直至3日晚間，才又透過臉書發表了1299字長文。

陳佩琪先是以電影《鐵達尼號》為開頭，接著談及陸配子女「小明」事件，搬出《兒童福利法》規定，認為自己是兒科醫生，就是以兒科醫師的良知良心，為小孩的受教權和醫療權提出一點建議，「請別再冠人賣台舔中的大帽子了，台灣需要建立理性溝通的管道和能自由表達意見的平台。」

最後，陳佩琪又回到《鐵達尼號》劇情，談及女主角蘿絲本已搭上救生艇了，但因為放不下男主角傑克，於是偷偷爬上已經快沉的鐵達尼號，想和傑克一起逃難共生死，「不論行駛在風平浪靜的海上，或身處撞到冰山快沉的船上，佩琪和文哲永遠在一起，也謝謝議員對我們婚姻的祝福。」

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