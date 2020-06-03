謝立功提在野合作制衡一黨獨大　民眾黨無既定兩岸立場

▲謝立功。（圖／記者楊亞璇攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨齡40年的謝立功，5月底主動退黨加入民眾黨，未來將出任黨秘書長操盤選舉。強調，秘書長應該是操盤的工作，如何培養人才去選下次選舉就很重要，2022地方選舉從基層里長到百里侯，需要培養很多人才，這才是秘書長的工作。他也說，在野必須團結，不只國民黨，也包括無黨籍，也不只選舉，立法院、選民服務都可以合作。

被問及是不是為了2022選基隆市長？前國民黨立委謝國樑可能挑戰？用國民黨招牌選也選不上？謝立功說，如果有好的人、可以提供好政策，也未必是某人去選，且國民黨、民眾黨也有很多合作空間，特別是縣市長，畢竟執政黨有龐大資源，1450、抹黑、抹紅等各種怪招。

謝立功表示，雖然還沒和柯文哲討論這部分，但在野必須團結，不只國民黨，也包括無黨籍，也不只選舉，立法院、選民服務都可以合作。

至於年輕人若對民進黨失望，如何吸引這些年輕選票？謝立功笑說，「大家都以為民眾黨只能吸引年輕人，但看看我也不是太年輕」，任何政黨都不會永遠執政，得民心者得天下、得民心才會得選票，大家發現藍綠不符期待時就是第三黨的空間，民眾黨希望有志於政黨制衡的人都能加入，新興政黨沒有包袱、敢拚敢衝，這才是未來的關鍵，只要願意認同、票投民眾黨，就可以改變現在厭惡藍綠的生態。

至於即將到來的罷韓，謝立功說，民眾黨內部也有不同聲音，未來希望所有在野可以結盟的立場，有些應該適可而止，但真正票怎麼投也管不了，因為那是高雄民眾的選擇。

未來如何應對「打完韓改打柯」？謝立功說，風向已經偏了，年輕人對國民黨有既定印象，很可惜國民黨一直無法說清楚，因此民眾黨未來兩岸論述很重要。他也隔空呼籲對岸，「你用這種方式，不只年輕人沒好感，其他人心態也會轉變」。

謝立功表示，傳統普遍認為國民黨比較偏對岸、民進黨站在對立，但民眾黨沒有這種既定印象，未來黨內還會充分討論，因為他還沒正式接任，突然觸及議題也不太適合。