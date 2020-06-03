為了選2022基隆市長轉投柯文哲？ 謝立功斷開國民黨：君子絕交不出惡言

▲謝立功。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

曾兩度代表國民黨角逐基隆市長的謝立功，5月底宣布轉投台北市長柯文哲領導的台灣民眾黨，未來有機會出任黨秘書長；但由於國民黨屬剛性政黨，謝在國民黨開鍘前先一步自行退黨。謝立功3日表示，君子絕交不出惡言，「如果說國民黨完全沒問題，是自己騙自己」，但他認為，2022年選舉民眾黨、國民黨有很多合作空間。

謝立功表示，他將辦理退休並接任民眾黨秘書長，自己69年加入國民黨，黨齡剛好40年，有很多不捨。他表示，台灣政黨需要良性競爭，一黨獨大不是好事，如果有強力的反對黨監督，執政者會更謙卑、制定更符合民眾需求的政策，這種情況下難捨也要捨，山水也相逢，日後必有合作機會。

謝立功說，其實國民黨人才濟濟，有很多優秀人才，民眾黨是新成立政黨，也有優秀人選，但畢竟人選比較少，「或許我過去歷練到民眾黨可以互補」，這對於第三大黨的民眾黨至少是一個互補。

至於離開國民黨，是否看到民眾黨的遠景？還是兩次在基隆的失敗，背負著國民黨招牌也是原因？對國民黨失望了嗎？謝立功強調，君子絕交不出惡言，「如果我說國民黨完全沒問題，我是自己騙自己」，國民黨人才濟濟，但如何好好培養、讓人才有發揮的機會？這才是重點。

謝立功坦言，老的國民黨畢竟有他的包袱，新的民眾黨相對少很多很多，「與其在原來那地方，不如轉換跑道，且方向是一樣的，制衡、反對一黨獨大」，大家可以一起往前衝。

謝立功強調，秘書長應該是操盤的工作，如何培養人才去選下次選舉就很重要，2022地方選舉從基層里長到百里侯，需要培養很多人才，這才是秘書長的工作。

被問及是不是為了2022選基隆市長？前國民黨立委謝國樑可能挑戰？用國民黨招牌選也選不上？謝立功說，如果有好的人、可以提供好政策，也未必是某人去選，且國民黨、民眾黨也有很多合作空間，特別是縣市長，畢竟執政黨有龐大資源，1450、抹黑、抹紅等各種怪招。

謝立功表示，雖然還沒和柯文哲討論這部分，但在野必須團結，不只國民黨，也包括無黨籍，且也不只選舉，立法院、選民服務都可以合作。