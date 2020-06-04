雙城論壇維持舉辦　北市府已跟陸委會討論：沒有反對理由

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

由於新冠肺炎影響，境管尚未解除，雙城論壇能否如期在7、8月時舉辦成問題。台北市長柯文哲4日重申支持舉辦的態度，「我們還是表達兩岸之間要交流」，至少維持住；副市長蔡炳坤則說，目前跟陸委會有討論，「所得到的訊息，目前沒有反對理由」。

國民黨議員吳世正4日總質詢時問及雙城論壇議題。柯文哲說，目前在秘書處底下的大陸小組，由參議楊慶輝直接跟上海台辦副主任密切聯繫。

柯文哲說，上海方人要過來有困難，特別是說如果進來要隔離14天。這次由台北市主辦，一般主辦國還是要決定日期，所以上海方覺得人要過來很麻煩，是不是用視訊方式解決，透過視訊一樣要磋商，用哪個軟體雙方要溝通。

「其他還是一樣，如果定調兩岸間城市交流，那雙方壓力就低一點。」柯文哲表示，還是表達兩岸之間要交流，兩岸沒有交流沒有善意，特別是目前局勢僵硬的狀況下，我的態度是至少維持，而且舉辦十幾年，現在說要停不是更後退嗎？至少過去的規模都維持住。

吳世正追問，依照中央目前做法，是否讓雙城增加難度？副市長蔡炳坤說，目前跟陸委會有討論，所得到的訊息，目前沒有反對理由。吳追問，是否台北市怎麼辦就怎麼辦？蔡表示，「是的，兩邊做一個討論」。

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