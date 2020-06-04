北市公安稽查網頁停在2月　議員批：如何監督管理？

▲台北市議員郭昭嚴。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

林森錢櫃大火發生至今已超過1個月，台北市議員郭昭巖4日總質詢時指出，北市消防局、建管處各自在局處的網頁公布公安稽查結果，但不合格項目的清冊卻不同 ，且從2月開始就沒有更新，質疑北市府公安稽查未落實。對此，副市長黃珊珊說，目前市府正針對聯合稽查會資料彙整，未來會把資訊整合在一個網頁，「這個月底就會處理好，以後會只有一個（網站）對外」。

郭昭巖指出，林森大火超過1個月，這次造成這樣火災就是消防局跟建管處聯繫有疏漏，要對稽查機制做檢討，但如今依舊多頭馬車、各做各的。她指出，消防局網站首頁上就有連結，聯合稽查公報誓有4家業者不合格，但是換到建管處網站上，建物公安檢查不合格場所，又變成2家，而在台北市政府首頁有公安專區，點進去又變成6家，到底哪個網站是正確的？

郭昭巖還說，查詢資料很難點，點進去要點另外一個、點另外一個，搜尋不方便。此外，包含消防局重大安檢場所，稽查不合格時間最早是列2月份的，現在6月了，一直停在2月不動，也沒告訴我們不合格項目在哪，資料揭露有問題，如何監督管理？

對此，黃珊珊說，正在做聯合稽查制度檢討，現在才進行第2次聯合稽查試辦，這個月辦完，「目前正在做新的稽查資料整理，月底前會做好，以後會只有一個（網站）對外」。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】