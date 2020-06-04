議員爆一年請假長達30天　柯文哲跳針「時數根本沒意義」

▲台北長柯文哲於台北市議會接受市政質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲自豪工作時間比別人長，不過國民黨議員吳世正4日質詢時披露，柯文哲上任後請假天數不斷上升，2015年休假9天，但到了2019年請假卻高達30天，痛批「一整個月都不見了」。對此，柯文哲不斷跳針說，請假時數根本沒有意義，最後又突拋出一句「搞不好我們現在比較誠實申報」，讓議員相當傻眼。

吳世正披露，柯文哲簡直判若兩人，兩任差這麼多，常常虧其他縣市長說，自己上班時數比別人多，但是第一任時，第一年（2015年）休假9天、第二年開始增加19天、第三年16天、第四年28天、第五年30天，「一年才12個月，市長第二任開始，一整個月都不見了」。柯文哲回應，「請假時數根本沒有意義，我們這種責任制的，請假沒有什麼意義」。

▲台北市議員吳世正質疑柯文哲請假時數。（圖／記者湯興漢攝）

吳世正痛批，根本混淆視聽，因為柯文哲一開始不是這樣，一開始自誇工作時數長，加班講得很漂亮，沒事就K其他縣市長，說人家上班比你少，「這是同一個柯文哲嗎？」柯文哲重申，他這種行政首長，這種請假次數都沒有意義，「我不曉得那個假...」，這是沒有意義的數字，「我們下班時間繼續在工作也沒有在報加班啊」。

吳世正質疑，今年累計到5月底已經請假19天了，「現在才5月就19天，我看要破30天了」，他酸柯文哲，「如果覺得30天正常，一開始就這樣子啊，不要講別人啊」。柯文哲推稱，可能是只要一離開市政府就算請假，「搞不好我們現在比較誠實申報」，接著柯文哲又再度搖頭說「這個請假時數沒有意義」。

吳世正傻眼痛批，這些是公務人員統計的，現在才是實報？那前面沒有照實報嗎？難道公務員幫你亂報？豈料，柯文哲再度跳針說，這個請假時數沒有意義，因為下班時間要怎麼算，沒有所謂上班時間、下班時間。

吳世正無奈表示，只要承認就好、檢討就好，議會監督行政單位，柯文哲卻認為自己都沒問題，自己都不檢討，還說現在才開始實報，這什麼意思，不知道他到底在講什麼。柯文哲最後表示，他會回去研究看看時數怎麼報的。

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