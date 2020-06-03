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民進黨人士：罷韓若過關　韓粉必究責江啟臣、打擊領導威望

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▲罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲罷韓黃金週，岡山捷運站前民眾帶烏龜與蛇來諷刺韓國瑜 。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案，本週六（6日）進行投票，國民黨主席江啟臣3日暫停召開中常會，而民進黨則正式發出聲明宣戰，呼籲民眾踴躍投票。民進黨內人士分析，只要韓國瑜被罷免，江啟臣就會被韓粉追究輔選不力的責任，丟掉高雄也會打擊對黨的領導威望。

民進黨內人士分析，國民黨暫停中常會，對於江啟臣而言，是不得不得動作，同時也是無奈的配合。他認為，如果韓國瑜被罷免，韓粉一定會追究國民黨中央輔選不力的責任，這對於江啟臣來說，擔任主席後首役就丟掉高雄，他的領導威望勢必受到影響。

黨內人士進一步指出，另一方面，江啟臣全力挺韓，更是他不得不「飲鴆止渴」的作法，這也是江啟臣一當選主席馬上就到高雄和韓密會的主要原因。他強調，因為江啟臣知道只要韓國瑜不要被罷免成功，一來不會去跟他爭明年主席選舉，二來也可以獲得韓粉的支持，避免黨內其他實力派大老後面下手。

黨內人士指出，從這一次的罷免過程來看，可以看出國民黨內部，實力派都沒有明確表態挺韓，都是持曖昧祝福的態度，唯有江啟臣油門踩滿，但這也是無奈下的策略。

黨內人士評估，江啟臣註定無法成為改革國民黨的主席，本來應該是最具有資格改革國民黨的人，卻變成擁抱韓國瑜最深的人，這顯然忘記今年總統大選，選民如何做出選擇的結果。

黨內人士說，江啟臣對自己的沒信心，也證明國民黨對於後韓國瑜時代的沒有信心，更擔心送走不了韓國瑜，反而會被韓粉反噬。

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