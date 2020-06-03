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雲端最前線／擋罷韓沒轍了？韓國瑜再抗告遭法院打臉

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新聞節目中心／綜合報導

行政院振興「三倍券」細則出爐，國民黨初步表示有待觀察，但仍期待執政黨加碼，發現金給民眾最直接。對此，民進黨發言人顏若芳痛批，政策的推動不是普渡拜拜，背後的評估、選擇、效果的呈現方式都必須考量，但網友批評三倍券的聲量佔多數。《雲端最前線》3日邀請新北市議員葉元之、新北市議員戴瑋姍、鄉民女神四叉貓以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼行政院長蘇貞昌、政委唐鳳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲行政院長蘇貞昌、政委唐鳳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

為了阻止罷韓投票進行，韓國瑜委任律師向台北高等行政法院提出訴訟，並聲請停止執行，結果遭北高行駁回。韓國瑜再提出抗告，並要求最高行政法院自為裁定。最高行政法院審理後，2日下午駁回韓國瑜抗告，罷免案確定不會停止執行，本週六可以投票，阻擋罷韓的手段似乎沒輒了。

美國明尼蘇達州「佛洛伊德（George Floyd）之死」引爆各地示威，情勢越演越烈，出現暴力行為，州政府已經動員7000名國民警衛軍到現場應對，但2日卻傳出1名軍人確診新冠肺炎，另外還有9人出現症狀。國民警衛軍表示，將會針對被派遣的全體人員進行採檢。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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