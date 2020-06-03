台中小黃公車再增6線　盧秀燕：服務偏鄉逾10萬人次、隨招隨停

▲▼盧秀燕新增6條小黃公車路線，每年可服務逾10萬人次。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市小黃公車新增6條路線3日上路，除了原先已行駛的東勢、豐原之外，增加新社、太平、霧峰及烏日，深入一般公車無法到達的偏鄉小巷，不僅全程免費、可電話預約，部分路段更能隨招隨停，更加便民，市長盧秀燕表示，小黃公車兼顧公車服務與計程車機動性，估計1年可服務逾10萬人次的高齡或行動不便者。

請繼續往下閱讀...

市府在霧峰區舊正里活動中心舉行「小黃公車擴大營運」記者會，交通局長葉昭甫表示，許多偏遠地區因道路狹窄，公車進不去，因此推出小黃公車，以計程車作為公車，深入偏鄉服務，幾個長輩也試搭新上路的小黃公車到現場，搶先體驗，開心直呼很方便，笑說以後會常搭去運動。

▲▼盧秀燕表示，小黃公車可深入偏遠小巷。

盧秀燕指出，台中原本只有黃1、黃2兩條路線，每年服務1萬7520人次，今天再增加6條路線，日後每年可服務逾10萬人次，此次計畫約500萬元、公路總局補助約350萬元，市府將滾動檢討，如果營運效果佳，將逐步拓展到更多地區。

盧也說，除了小黃公車外，市府今年重大交通政策是「雙十公車」，民眾搭乘公車10公里內免費、超過10公里最多收10元，減輕原縣區偏遠民眾，尤其是跨區就讀的學生交通支出，她也鼓勵大家多多跨區旅遊，享受台中各地景點。

葉昭甫說明，黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線等5路，因部分路段沒有公車，所以首次推出「隨招隨停」方式，更為便民，此外，因計程車座位有限，民眾可以電話預約，搭乘更便利。

台中8條小黃公車路線，包含黃1路豐原球場線，黃2 路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線，公路總局副局長黃運貴、台中區監理所長魏武盛，市議員吳瓊華、林德宇、張滄沂、李天生等人出席營運記者會。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來