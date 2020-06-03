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振興經濟時間相同　盧秀燕：行政院三倍券和台中購物節最搭配

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▲盧秀燕表示，行政院三倍券用在台中購物節最搭配。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，行政院三倍券用在台中購物節最搭配。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

行政院為了振興經濟，7月起推出三倍券政策，市長盧秀燕3日表示，行政院的實施時間和台中購物節相同，因此三倍券用在台中最搭配，去年頭獎是千萬豪宅，今年也不會讓大家失望，歡迎大家來台中消費，天天有大獎，周周有大獎。

盧秀燕上午出席小黃公車擴大營運記者會時表示，行政院從7月起將實施三倍券振興經濟政策，這活動和台中購物節的時間重疊，因此三倍券搭配台中購物節最適合，去年頭獎是千萬豪宅，由豐原人抽中，今年頭獎還沒公布，但不會讓大家失望，歡迎大家來台中吃喝玩樂，天天有大獎，周周有大獎。

請繼續往下閱讀...

台灣疫情趨緩，台中市政府即時推出重砲經濟計劃，第2屆台中購物節將在7月起跑，實施到8月底，面對後疫情時代，台中全力拚經濟，市府訂下三大目標，今年消費金額不但要超過去年的25億元、在地商家要達3萬家、下載官方APP人數也要比去年20萬人還多，更重要的是，首度和東森購物頻道合作，民眾透過線上購物，不用來台中一樣可以參加抽大獎。

市府去年舉辦首屆購物節，藉由活動刺激消費，帶動經濟，由於推出千萬豪宅等多項大獎，果然吸引登錄消費金額高達25億元，今年首次和東森購物頻道、PChome合作，一起把餅做大，建構「台中專區」，配合購物節6大主題，推出台中限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就宅配到府。

台中購物節將於7月登場，為期2個月，不但時間比去年長，規模也比去年更大，整體活動全面升級，也同步導入中英文說明，讓2020台中購物節活動更加國際化，為了讓民眾享有更多優惠店家折扣，市府正招攬優質店家加入，目前已超過1萬2千家，4日也會舉辦優惠店家招商說明會，吸引百貨、觀光旅遊、商圈、行動支付等業者參與，期盼讓台中成為全台暑假最好康、好玩的消費勝地，更多台中購物節活動詳情，可上https://www.economic.taichung.gov.tw/查詢。

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