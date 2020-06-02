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30次協商破局終於達共識！國家漫畫博物館「優先在台中」最快1月內提出

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記者林育綾／台北報導

文化部2015年受台中市政府邀請合建「中台灣電影中心」，原訂以部份空間建立「國家漫畫博物館」，經30多次協商破局後，決議另覓地點設置。今（2）日台中市長盧秀燕特地到文化部針對此事會談，雙方達成共識，文化部長李永得表示「會談氣氛很和平」，已請台中市府在一個月內提出合適地點，博物館將優先在台中設置。

▲▼文化部長李永得上任後首度召開記者會，針對「國家漫畫博物館」建置對外說明。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得上任後首度召開記者會，針對「國家漫畫博物館」建置爭議事件對外說明。（圖／記者林育綾攝）

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文化部表示，2015年受台中市政府邀請合建「中台灣電影中心」，雙方並於2017年10月簽署「國家漫畫博物館」合作意向書，原訂以部分空間建置國家漫畫博物館，惟經雙方近30多次協商會議，始終無法達成文化部自合作起即提出之博物館空間三大基本需求，以致無法簽訂行政契約及撥款，因此，文化部於今年5月13日正式函知與台中市政府終止合作備忘錄，決定另覓其他地點。

▲「國家漫畫博物館」原訂以「中臺灣電影中心」以部分空間建置，如今將另覓地點。（圖／翻攝自台中市政府都市發展局）

文化部長李永得上任後，隨即於今（2）日與台中市長盧秀燕會談，終於達成2項共識，並於下午召開記者會說明。李永得表示，第一，「中台灣電影中心」建築將回歸到電影中心本質的用途去做規劃，文化部肯定台中市政府對於影視產業的用心，因此台中市政府仍可提出申請，文化部預計以同樣預算規模4.45億元前瞻計畫，持續支持中台灣電影中心完成興建。

第二個共識，「國家漫畫博物館」依然優先在台中設立，目前已請台中市政府在一個月內提出合適地點，以考量交通便利、漫迷容易觸及，且可整合帶動周邊文化設施、觀光資源整體發展，並能完整獨立管理營運等條件，文化部將於專業評估後選定場址。

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