中火未取得許可證前若重啟燃煤機組　中市府：依空污法送辦台電

▲台中市國民黨議員要求中火不能重啟燃煤機組。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台電將在台中火力發電廠所在地龍井區召開重啟燃煤機組說明會的消息一出，引發台中市議會國民黨團強力砲轟，市府環保局表示，如果中火違法啟動機組，將依「空汙法」函送偵辦，要求台電遵守法律規定，議員黃馨慧也呼籲蔡英文政府執政不要「川普化」，用政治考量介入，台中人也應全力支持市府依法送辦台電。

台電預估下半年因疫情趨緩，經濟復甦導致用電量大增，加上有些機組歲修，因此6月2日將在龍井區召開說明會，為重啟台中火力發電廠第2、3號機組做準備，消息一出，台中市議會14名國民黨議員嚴厲砲轟中央不是說不缺電嗎？為何蠻橫重啟老舊機組，製造空污，荼毒健康，存心欺負台中人。

市府表示，市長盧秀燕依照台中市管制生煤自治條例，撤銷中火第2、3號老舊機組的操作許可證，以降低空污，但行政院趁3月疫情延燒，地方政府防疫焦頭爛耳之際，竟用一紙公文廢掉台中市管制生煤自治條例，讓中火這2部機組死灰復燃，如今疫情趨緩，地方政府忙著紓困拚經濟時，台電竟又準備火力全開，重啟燃煤機組。

環保局表示，中火第2、第3號機組的操作許可證已經廢止，在重新取得許可證前，依法不得啟動運轉，台電更在5月22日召開股東常會時表示，到明年夏天都供電無虞，台灣近期也不缺電，因此，目前毫無理由重啟中火2部機組。

環保局還說，如果中火違法啟動第2、第3號機組，市府將依法要求停工，如果仍然違法運作，就依「空汙法」函送偵辦，希望台電遵守法律規定。

黃馨慧表示，台中市政府已將中火2、3號機撤照並停機，若台電未依行政程序，再度讓中火火力全開，造成嚴重空污，將影響中部5百多萬人健康，請台中人全力支持市府依法函送偵辦，她也呼籲蔡英文政府執政不要「川普化」，用政治考量介入中火重啟機組的專業判斷，行政不合理也不合法，將導致政府失去誠信、引發民眾不信任。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來