陳時中被當人型立牌行銷　一中商圈主委：百分之兩百有效

▲一中商圈主委陳信志（穿藍衣者）說，陳時中來一中，行銷效果百分之兩百。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中日前走訪台中，和觀光產業界合拍行銷宣導影片，更去逛業績最慘的一中商圈，受到熱烈民眾包圍，陳還當場掛保證「一中很安全、歡迎大家來玩」，不料有議員批評市政府把陳當成「人型立牌」行銷，根本沒用，一中商圈主委陳信志反駁，百分之兩百有效。

陳時中日前到台中市造訪先前受敦睦艦隊確診官兵影響的一中商圈，大批熱情民眾原本有如「摩西分紅海」般，自動讓出一條通道，結果陳一下車，民眾馬上蜂擁而上，把整條街擠得寸步難行。

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陳時中在市長盧秀燕陪同下，一起製作手搖珍珠奶茶，陳品嘗時不忘戴著口罩，大讚好喝，當場還向民眾掛保證，「敦睦官兵已經全部解隔離，一中很安全，東西很好喝、也很好吃，大家可以來玩」，話一說完，現場隨即響起歡呼聲、鼓掌聲，「部長，我愛你」。

不過，有議員批評市政府把陳時中當「人型立牌」，輪流安排和觀光產業界、農會和商圈業者合照，行銷手法根本沒用。

一中商圈主委陳信志表示，疫情發生時，商圈業績還有8成左右，傳出確診官兵在商圈趴趴走之後，業績瞬間掉至2成，不少店家都不支倒閉，如今盧市長邀請陳部中來逛一中，就是要帶動經濟，店家都非常歡迎、感謝陳部長帶來的買氣及曝光量，更讓全國民眾了解一中商圈安全無虞。

對於陳時中被批評是「人型立牌」無助行銷一事，陳信志說，陳部長不是專門和人合照的官員，而是為了拚經濟，全台走透透，陳部長來一中，絕對有幫助，而且是百分之兩百的有效行銷。

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