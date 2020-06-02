　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中被當人型立牌行銷　一中商圈主委：百分之兩百有效

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲一中商圈店家都非常歡迎陳時中的造訪。（圖／台中市政府提供）

▲一中商圈主委陳信志（穿藍衣者）說，陳時中來一中，行銷效果百分之兩百。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情中心指揮官陳時中日前走訪台中，和觀光產業界合拍行銷宣導影片，更去逛業績最慘的一中商圈，受到熱烈民眾包圍，陳還當場掛保證「一中很安全、歡迎大家來玩」，不料有議員批評市政府把陳當成「人型立牌」行銷，根本沒用，一中商圈主委陳信志反駁，百分之兩百有效。

陳時中日前到台中市造訪先前受敦睦艦隊確診官兵影響的一中商圈，大批熱情民眾原本有如「摩西分紅海」般，自動讓出一條通道，結果陳一下車，民眾馬上蜂擁而上，把整條街擠得寸步難行。

請繼續往下閱讀...

陳時中在市長盧秀燕陪同下，一起製作手搖珍珠奶茶，陳品嘗時不忘戴著口罩，大讚好喝，當場還向民眾掛保證，「敦睦官兵已經全部解隔離，一中很安全，東西很好喝、也很好吃，大家可以來玩」，話一說完，現場隨即響起歡呼聲、鼓掌聲，「部長，我愛你」。

不過，有議員批評市政府把陳時中當「人型立牌」，輪流安排和觀光產業界、農會和商圈業者合照，行銷手法根本沒用。

一中商圈主委陳信志表示，疫情發生時，商圈業績還有8成左右，傳出確診官兵在商圈趴趴走之後，業績瞬間掉至2成，不少店家都不支倒閉，如今盧市長邀請陳部中來逛一中，就是要帶動經濟，店家都非常歡迎、感謝陳部長帶來的買氣及曝光量，更讓全國民眾了解一中商圈安全無虞。

對於陳時中被批評是「人型立牌」無助行銷一事，陳信志說，陳部長不是專門和人合照的官員，而是為了拚經濟，全台走透透，陳部長來一中，絕對有幫助，而且是百分之兩百的有效行銷。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／韓國瑜出招再抗告！法院再駁回　週六確定投票
伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！秦昊母子讚「阿姨很會煮湯」…她變臉
下半年3星座走衰運！　第一名上下樓梯要小心
懶女生最愛這一罐！卸妝保養10分鐘搞定　睡眠更充足
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被領養1天即走失！退役搜救犬「Hope」想憑氣味回「8公里老家」...網友灌爆消防署臉書

生日吃到飽！「婆婆嫌棄完只吃炒飯」回家餓喊：買饅頭　人妻高EQ回應讚爆

衛武營「解封」後第一檔節目！故事工廠重返舞台「有觀眾」演出

疫情後全球第一個國際級賽事！　台灣確定9/1舉辦「中華台北羽球公開賽」

搭小黃見「車內一幕」他驚：小型垃圾車？　飄臭酸味飛蟲亂竄...秒想逃

開放「邊境解封、國際轉機」還要等！　陳時中：目前無時間表

聯手促一級開設...侯友宜稱「保留全程錄音」　陳時中親自回應了

陳時中被當人型立牌行銷　一中商圈主委：百分之兩百有效

7pupu讓血壓升高　中正大學「情緒辨識系統」30秒了解病人情緒

影／新冠肺炎維持443例「還剩9人住院中」427人康復解除隔離

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

被領養1天即走失！退役搜救犬「Hope」想憑氣味回「8公里老家」...網友灌爆消防署臉書

生日吃到飽！「婆婆嫌棄完只吃炒飯」回家餓喊：買饅頭　人妻高EQ回應讚爆

衛武營「解封」後第一檔節目！故事工廠重返舞台「有觀眾」演出

疫情後全球第一個國際級賽事！　台灣確定9/1舉辦「中華台北羽球公開賽」

搭小黃見「車內一幕」他驚：小型垃圾車？　飄臭酸味飛蟲亂竄...秒想逃

開放「邊境解封、國際轉機」還要等！　陳時中：目前無時間表

聯手促一級開設...侯友宜稱「保留全程錄音」　陳時中親自回應了

陳時中被當人型立牌行銷　一中商圈主委：百分之兩百有效

7pupu讓血壓升高　中正大學「情緒辨識系統」30秒了解病人情緒

影／新冠肺炎維持443例「還剩9人住院中」427人康復解除隔離

目睹死亡車禍後12hrs遇劫！民俗專家曝：凡事有前兆…情侶緣分深

快訊／韓國瑜救罷免出招再抗告！法院打臉　週六確定投票

交大推返鄉專車被告　林俊憲：年輕人回來對韓國瑜不利

打破都市傳說！醫揭蔓越莓治尿道炎真相…多喝水才是真正關鍵

行銷台灣　漫畫家左萱插畫令人驚豔

家樂福劍指台灣超市第二市占率　通路業者：併頂好有二大優勢

家樂福併購頂好超市恐有違公平法？　公平會出面回應了

曼聯博格巴怒聲援佛洛伊德之死：種族歧視是無知，愛才是智慧

張語噥Twinko時期「1個月才賺300元」　慘吃《超偶》冠軍老本

被領養1天即走失！退役搜救犬「Hope」想憑氣味回「8公里老家」...網友灌爆消防署臉書

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

3000元振興三倍券「100%換現金」

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

振興券8項Q&A　懶人包一次看懂

PChome 24h參戰　6/3起開賣口罩

他用針筒當大雕行房　妻泣訴老公變態行徑

12星座「未來一個月」運勢曝光！月中水逆4種人要小心了

女友爸媽要「百萬禮金+32兩金飾」！

台鐵「光復-瑞穗」斷電4hrs！蛇攀電桿惹禍

罕見！「最近北部流行炸半夜」　下波變天降溫時間出爐

幼兒園註冊單來了！人母嘆：難怪不敢生

司法院煙囪燒遺體？台北都市傳說真相曝光

日本「首波開放入境」國家沒有台灣！　陳時中回應了

更多熱門

相關新聞

陳時中加持虱目魚袋搶光

陳時中加持虱目魚袋搶光

衛福部長陳時中近日南台灣跑透透，不僅為民眾提供最佳防疫示範，所到之處的穿搭更是有講究，日前就換上一身藍襯衫搭配巨大虱目魚包空降台南，瞬間成為七股特產帶貨王。而後也被網友搜出該款虱目魚包原來出自台灣品牌，且隨即熱銷一空，現在買不到陳時中同款還有雞排包、魚頭包必收！

中火重啟燃煤機組　盧秀燕：請台電饒過台中人

中火重啟燃煤機組　盧秀燕：請台電饒過台中人

蘇貞昌遭疑箭指陳時中　蘇巧慧回應了！

蘇貞昌遭疑箭指陳時中　蘇巧慧回應了！

中市府：重啟中火將依空污法送辦台電

中市府：重啟中火將依空污法送辦台電

陳時中揹虱目魚包被買爆　想入手先看清楚價格

陳時中揹虱目魚包被買爆　想入手先看清楚價格

關鍵字：

盧秀燕陳時中一中商圈

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面