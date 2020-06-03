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機場噪音防制費開始受理申辦　桃園5區33里約48,000戶受惠

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▲桃園機場噪音防制費補助開始受理申辦囉！（圖／環保局提供）

▲桃園機場噪音防制費補助開始受理申辦囉！（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場噪音防制費補助開始受理申辦囉！桃園環保局表示，即日受理民眾請領第六梯次（2020-2021年度）航空噪音防制費及辦理第五梯次（2018-2019年度）航空噪音敏感地區追溯補償，桃園市計有5區包含33里約48,000戶受惠，接獲書面通知後即可至環保局申辦，申請期限到今年年底截止，除臨櫃辦理也可線上申辦。

環保局3日表示，本梯次噪音防制費補助申請對象為2019年12月31日以前設置於桃園市或2018年12月31日以前設置於新北市林口區下福里供人居住之建築物，且位於臺灣桃園國際機場航空噪音防制區內；第六梯次噪音防制費補助額度調整為5個級距，最高補助額度為6萬元。

環保局長呂理德表示，為減少民眾舟車勞頓申請補助，同時減省行政成本（匯款手續費），第六梯次補助與第五梯次追溯補償將併同辦理發放。第五梯次屬桃園機場周邊核心地區(航空噪音敏感地區)之大園區及蘆竹區前已領取第五梯次舊3級補償標準補助的部分住戶，依新5級補償標準重新核定後，將補償其差額。

收到通知函後，民眾可至桃園航空城聯合服務中心航空噪音補助專案辦公室2樓(大園區圳頭里中華路298號)進行申請；環保局更貼心增設網路平台申請，民眾可以自然人憑證或健保卡於「桃園國際機場航空噪音防制費線上申辦服務平台申辦，免出門減少碳排放，申請補助也可以很環保，請市民朋友多加利用，如有疑問可撥打03-3856371諮詢。

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