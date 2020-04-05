防疫無假期！　桃園環保局清明連假進行公共環境消毒

▲桃園市防疫消毒大隊，於清明連假進行環境消毒。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

防疫無假期！清明連假最後一天，針對假期間許多交通場站及商圈湧現人潮，桃園市防疫消毒大隊5日於桃園、中壢火車站、夜市商圈及著名的大溪老街景點等公共環境，進行預防性防疫消毒。環保局表示，除戶外地區環境消毒外，各機構室內的環境衛生仍需靠各機構從業人員自主來清潔與消毒，才能有效預防接觸傳染。

▲▼桃園市防疫消毒大隊，於清明連假進行環境消毒。（圖／市府提供）

環保局指出，該局的首要工作就是協助做好公共地區環境消毒，市長鄭文燦也多次前往視察消毒情形及慰勉隊員辛勞。環保局防疫消毒大隊於1月底就開始訓練，共有124名隊員，配有33台消毒車及58部背負式消毒機。

2月份即著手進行開學前學校公共空間、市場及社區照顧關懷據點等消毒工作，3月份則持續針對人潮眾多處，如：交通場站、百貨商圈及機關學校的戶外地區進行預防性防疫消毒作業，目前已完成第一輪680處的消毒工作，後續會加強市場、衛生所及交通場站等重點地區的消毒頻率，確保環境安全。

環保局呼籲，除戶外地區環境消毒外，各機構室內的環境衛生仍需靠各機構從業人員自主來清潔與消毒，尤其是民眾常會接觸的地方，如：扶手、門把、電梯按鈕跟桌椅等都是清潔消毒的重點。惟有落實室內外共同齊消毒，才能有效預防接觸傳染。

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