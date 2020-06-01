桃園4大超商垃圾6月起自行處理　但仍收取資源回收和廚餘

▲超商人員交付垃圾給清潔隊員的情形1日起，不再出現！（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市欣榮焚化爐因處理量已趨近飽和，恐引發垃圾大戰！市府自6月1日起，停止清運包括7-11、全家、萊爾富、OK等四大超商門市垃圾，由業者自行委託合格廢棄物清除處理機構處理；環保局指出，桃園市1,350家連鎖超商廢棄物日產生量約20到30公噸左右，實施委外後，期能免除排擠家戶垃圾的收運量。

環保局指出，該局自2019年起，即開始與超商業者會議協商委外處理垃圾，達成共識自今年6月1日起垃圾委託清除處理機構清運，獲得四大連鎖超商的配合，針對其他非家戶的單位，未來也會持續評估委外處理垃圾的可行性，藉此能強化與增加資源回收、垃圾減量誘因，同時解決桃園市家戶垃圾處理之負荷。

▲桃園市即日起停收超商垃圾，但仍收取資源回收和廚餘。（圖／環保局提供）

未來四大連鎖超商如有資源回收物、廚餘清運的需求，各區清潔中隊仍會予以協助，在透過垃圾源頭減量、加強回收的同時來有效降低垃圾的產生。除要求非家戶垃圾委託清運外，多管齊下的政策來減緩垃圾產生量，也是提高資源回收意願的解決之道，例如：打造「桃樂資收站」用資收物兌換禮品、市民加值金…，資源回收管道與誘因的增加。

環保局也籲請民眾，避免使用一次性餐具，改變食飲習慣自源頭減少垃圾；目前興建中的生質能源中心亦於2021年即將商轉，桃園的垃圾問題正以多元且環保的速度有效解決中。

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