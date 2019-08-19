觀音台鎔科技氣爆「噴到台61線」　環保局告發限期改善

▲發生氣爆的紅色桶槽。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園市觀音區台鎔科技公司，雙氧水儲槽發生氣爆案引發各界關注，市府環保局19日指出，該局於事發後獲報，立即派空保科、稽查科相關人員前往稽查，現場未有起火及人員受傷；另查該廠的事業廢棄物貯存方式未依許可貯存，已依規定告發，並限期於8月20日完成改善。

桃園市觀音區台鎔科技公司在18日下午4點多，因廠內人員操作不慎，導致雙氧水儲槽發生氣爆，所幸並無人員傷亡。由於工廠鄰近台61線，噴濺出的雙氧水甚至傳出波及到台61線上的無辜車輛，更是嚇壞目睹氣爆發生的車主。

▲氣爆噴濺出的雙氧水，傳出波及到台61線上的無辜車輛。（圖／擷取自臉書）

市府環保局19日指出，台鎔科技公司(位於觀音區環科路一)18日下午發生儲槽氣爆，該局環境汚染監控中心於下午5點25分接獲消防局通報，立即派員（空保科、稽查科）前往，約莫6點多到場稽查，現場未有起火及人員受傷。經勘查現場，該起事故係因該廠員工閥件操作不慎導致過氧化氫(雙氧水)儲槽致發生氣爆。現場環保署技術小組檢測：事故點以過氧化氫檢知管測得3ppm，門口測得1ppm；用PID量測TVOCs值場測2ppm，門口1ppm；於水溝測pH值6-7等數值尚屬正常。

▲環保局要求廠方儘速調派水車清洗及吸液棉吸附廢液，並加強員工教育訓練及廠內工安管理。（圖／環保局提供）

另查該廠之事業廢棄物貯存方式未依許可貯存，現場依違反廢棄物清理法告發，並限期於8月20日完成改善。