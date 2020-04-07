「N」點難覓？促桃園煉油廠早日搬遷　林政賢質疑目標年難達成

▲市議員林政賢(右)關切桃園煉油廠搬遷計劃。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

中油桃園煉油廠搬遷問題，長年來受到地方關注？桃園市議會7日進行環保局工作報告，市議員林政賢指出，根據桃園市國土計畫草案內容指出，「中油桃園煉油廠將於國土計畫目標年內搬遷」，而該目標年是2036年，也就是16年後，可能完成嗎？環保局長呂理德答覆，桃園煉油廠現有搬遷時程是N+12年，意即找到地點後的12年才可能遷移。

▲林政賢質詢中提出學界的調查報告顯示，雲林縣台西鄉受到空污影響健康嚴重。（圖／翻攝自網路）



位於高速公路南崁交流道旁的中油桃園煉油廠，廠區480公頃，橫跨著桃園市桃園、蘆竹、龜山三區，因過去發生數起的工安事件，使週邊居民莫不殷盼桃園煉油廠早日搬遷，而該廠的搬遷問題及時間，多年來更成為地方大小選舉時，重要議題。

儘管目前並非選舉期間，但雲林人子弟的林政賢，始終對桃園煉油廠何時搬遷，持續關注，因此於環保局工作報告後質詢，引用台大公共衛生學院詹長權教授，在其故鄉雲林縣台西鄉的論文研究調查內容指出，雲林縣台西與麥寮的癌症發生率，是其他鄉鎮的1.29倍，顯示距離越近越嚴重，並根據研究團隊內容再度指出在六輕運作後的9年間，癌症的年齡標準化發生率是每年每千人有1.53人罹病；六輕運作後10到12年時，已上升達每年每千人有4.44人罹病，遠高過全國數字。

林政賢痛心表示，他的故鄉台西已經成為工業發展下的犧牲品，不希望我的新鄉桃園再遭受空污影響健康，要求環保局長呂理德全力推動桃園煉油廠搬遷計劃，不要讓桃園為成下一個台西、麥寮！呂理德答詢：桃園煉油廠現有搬遷時程是N+12年，意即找到地點(N)後的12年才可能遷移。

►我沒有遲到，是時間遲到了！