「四字成語」狂發譙爆蘇貞昌　王世堅酸：發錢也發得「驚天地泣鬼神」

▲王世堅、蘇貞昌。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌2日宣布振興方案，民眾花1000元可買3000元的「振興三倍券」，達到刺激經濟的效果。對此，台北市議員王世堅2日在政論節目上痛批，為什麼要把簡單的事情複雜化，並以「嘆為觀止」形容本次的振興三倍券方案。

對於蘇貞昌在記者會上的說明，表示若振興券有問題都找唐鳳，王世堅則說「嘆為觀止」，「他自己玩得很高興，跟上一回一樣，拉陳時中下水道歉，這次拉唐鳳，我覺得啦詛咒別人死，不該拉唐鳳下水，誰決定誰負責。」

王世堅表示，蘇貞昌只是把振興券改名「三倍券」，跟前總統馬英九政府時期所發放的「振興經濟消費券」，簡稱叫消費券，「那振興券跟馬政府的有什麼不同？」

王世堅也批評，同樣的錯誤是，國家出現兩種貨幣，新台幣跟三倍券，這政策是「不食人間煙火跟社會脫節」，把簡單的事複雜化，「過去那個謙卑愛民、領袖群倫的蘇貞昌才是真的蘇貞昌，還是今天這個權利傲慢、剛愎自用的才是真的蘇貞昌。」

王世堅認為，這只是3千塊不是3萬塊，不要在小事上跟人民計較，要發這一丁點錢，說不能發現金怕大家去存起來，「生吃就不夠了還曬乾」， 民眾領了現金愛怎麼花，要存下來也是人民的權利。

王世堅也向蘇貞昌喊話，應該要帶領政府團隊去幹大事，這只是發錢而已，「叫你去發錢，不是去賺錢欸，連發錢也發得驚天地泣鬼神」，這些官僚系統自己玩得很嗨。

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