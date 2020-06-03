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國民黨也推！藍營議員黃永昌臉書分享「振興三倍券」：創造千億效益

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▲國民黨議員也推振興三倍券。（圖／翻攝自臉書）

▲國民黨議員也推振興三倍券。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌2日宣布，振興券正式定名「三倍券」，為了刺激消費，由政府出錢，讓民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」。「振興三倍券」一出就獲得熱烈討論，國民黨新北市議員黃永昌也透過臉書自製圖卡分享，教民眾正確使用振興券。

黃永昌透過臉書自製圖卡教學，「振興三倍券1000變3000」，分享三倍券從領到使用的正確方式，強調全國店家皆可使用，「6月7日開始解封，經濟部會跟商圈、餐飲、夜市、零售通路洽談優惠，數位平台會先加碼一次，購買的店家還會再打折促銷，還有暑假國內觀望旅遊帶動，至少創造千億效益！永昌提供最簡單的紙本三倍券圖解，給大家參考。趕快弄懂了好上路買！買！買！」

這次獲得熱烈討論的「振興三倍券」，由行政院長蘇貞昌2日率政委唐鳳及內閣團隊正式召開記者會宣布使用方式。三倍券可以使用在實體店面、護髮美甲、餐廳、百貨、書店、夜市、市場、旅遊住宿等。不能使用的範圍則包含電商、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等。

對於如何購買三倍券，依規劃，實體券可以分成郵局買及網路買，若是在郵局買，7月15日可以到任一家郵局直接購買；如果要在網路買，民眾7月1日起可以透過網路預購、7月15日到OK、7-11、全家、萊爾富領券。不管哪種方式，同樣要在今年12月31日前用完。

至於想用數位支付的民眾，則可透過三種管道使用，包含信用卡、電子支付、電子票證，三種方式同樣是7月1日開始綁定、7月15日開始累積消費滿三千元並回饋兩千。回饋部分，信用卡由簡訊通知、電子支付用APP通知、超商則是靠卡領取兩千。三種方式同樣是7月1日開始線上預購、7月15日開始花、7月22日開始兌換現金、12月31日要花完。

另外，如果是中低收入戶沒有錢用一千買三千怎麼辦？蘇貞昌指出，政府將直接匯款1000元120萬個中低收弱勢民眾的戶頭，作為兌換三倍券用，也避免人民遭到櫃台人員標籤化。

蘇貞昌也解釋為何不直接發2000元，因為有錢人拿到現金可以直接存起來，幫助不到商家，如果由民眾出1000元，政府幫忙變成三千，而且年底前一定要花完，那麼店家一定可以收到3000元，進一步真正刺激消費，而不是變成存款。

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