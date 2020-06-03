三倍券打趴馬政府「消費券」？　他曝神算式解答...網笑爛：明天黨部報到

▲振興方案確定會在暑假上路。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾羿翔／綜合報導



行政院長蘇貞昌2日宣布推出「振興券三倍券」拯救消費，也被外界拿來與馬英九時期的消費券做比較，有網友就列出數學算式，指「消費券是無意義的」，讓許多人看了笑爆，認為這位網友「明天可以到黨部報到了」。振興券三倍券發放方式共4種，包括實體紙本、行動支付、信用卡以及電子票證。

針對有人提問「振興券改名為三倍券，花1000拿3000，那馬英九花0元拿3600元是幾倍？」有網友在批踢踢八卦板列出算式，「3000/1000 =3，所以叫做三倍券無誤；3600/0=無意義，所以馬英九的消費券是無意義的，選我正解。」

發文引發多則留言討論，有許多人看了算式後表示，「明天來黨部上班」、「這個可以直接當顧問了」、「內行喔！讓你多領一次好了」。也有人針對藍綠色彩幽默表示，「台灣價值和數學都滿分」、「邏輯正確」、「你真相了DPP的邏輯」、「馬英九發的是無限券」。

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▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

振興方案確定會在暑假上路，民眾可自7月1日開始預購，7月15日就可領取「振興三倍券」，花1000元可以買到價值3000元的現金券，內含200元券5張、500元券4張。

另外值得注意的是，「振興三倍券」必須在12月31日前用完，發放對象包含中華民國國籍，以及領有居留證的陸配、外配。政府也將直接發1000元至中低收入戶者的戶頭。發放方式共有4種，包括實體紙本、行動支付、信用卡以及電子票證。

▼振興三倍券使用方式。（圖／經濟部提供）