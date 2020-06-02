三倍券隨便用！蘇貞昌勸「不能只吃菸品」　網笑：好像直銷大會

▲行政院長蘇貞昌三倍券使用方式。（圖／行政院提供）



記者林彥臣／綜合報導

行政院推出的振興券正式定名為「三倍券」，行政院長蘇貞昌在記者會上，運用許多簡短好記的口號與順口溜，說明三倍券的誘因，鼓勵民眾踴躍消費，也在PTT上引起許多網友的討論，甚至有人笑稱「好像直銷大會」。

蘇貞昌指出，要讓台灣化危機為轉機，讓台灣成為亂世中的福地，並且喊話，「讓你1000變3000」、「什麼都可以用」、「到處都可以用」、「隨你高興用」、「要好領、要好用、要好刺激、同時最溫暖」。

▲蘇貞昌強調三倍券，「讓你1000變3000」隨你高興用。（圖／行政院提供）



雖然三倍券號稱「什麼都可以用」，不過蘇貞昌還是強調，不適用於購買某些物品，例如菸品等等，「既然政府鼓勵消費，但是政府也趁這個機會，不鼓勵買菸品，反正你也不能只吃菸品，也要吃一點其他的東西」。

三倍券記者會讓網友在八卦板上引發討論表示，「政府變成直銷宣傳隊了？好賺快上車喔」、「越來越像直銷首腦了」、「根本是直銷的吧」。

另外還有網友表示，「我居然第一個想到的是界王拳」、「怎不改成20倍界王拳」、「然後仿半澤文宣寫三倍奉還」、「十倍奉還，一定是抄半澤植樹的啦」、「是大富翁的道具嗎」。

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