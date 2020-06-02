南投竹山瑞龍瀑布吸引觀光人潮　整合觀光創造疫後經濟利基

▲針對竹山鎮觀光資源整合及疫後經濟議題，縣長林明溱在議會答詢表示，會整合瑞龍瀑布、下坪等觀光資源，形成帶狀觀光共榮經濟圈。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱2日出席縣議會縣政總質詢時，答詢議員蔡孟娥關心竹山鎮觀光資源整合，以及疫後經濟議題時表示，竹山鎮是觀光資源豐富，很有特色的鄉鎮，更是通往溪頭、杉林溪及雲林縣草嶺地區的交通樞鈕，有很大的潛力。縣府研議以瑞龍瀑布為軸心，連結周邊觀光資源吸引人潮，創造疫後經濟利基，刺激竹山在地產業復甦繁榮。

林明溱說，新冠肺炎疫情降溫，相關防疫措施逐步解禁，民眾生活也開始慢慢恢復常態，此時最重要的就是振興疫後經濟，而觀光、農業及在地特色產業，都是南投縣重要資源，必須齊頭並進，所以縣府希望以豐沛的觀光資源創造經濟利基，刺激景氣復甦。

短期方案方面，林明溱以竹山鎮為例，近年來縣府重新打造瑞龍瀑布遊憩設施後，吸引許多民眾揪團遊憩，為改善原有步道高低起伏難行問題，縣府也籌措經費施作高空步道，讓身障民眾也能輕鬆前往。

瑞龍瀑布優美的瀑布景觀，以芬多精步道為觀光亮點外，如果能結合台大下坪自然教育園區（熱帶植物園）、紫南宮、小黃山風景區及鎮內古蹟等觀光資源，並連結鄰近的雲林縣草嶺地區景點，形成竹山觀光動線，將可帶動人潮創造利基，幫助景氣復甦。

另外天梯再造、下坪自然園區周邊步道改善及目前荒廢的瑞竹竹類標本園區復園，也是中期積極爭取規劃重點。另長期方案，則以推動竹藝智慧園區發展產業，增加就業，活絡在地經濟為主。觀光處長陳志賢也表示，會加強觀光行銷宣傳，並結合在地食農教育，推廣好食民宿，讓遊客都能玩得盡興，吃得滿意。

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