「前山第一城」找到家了！　2年前摘除的石碑重立竹山公園廣場

▲▼象徵南投竹山城開發史的「前山第一城」石碑，重新豎立在竹山公園內。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投「林圯埔」開發史地標，原豎立在竹山鎮99崁的「前山第一城」石碑，2年前因土地因素被迫摘除，現前山第一城石碑找到新家，地點就在竹山公園前廣場。竹山鎮公所於2日舉行裝置儀式，透過簡單的石碑歷史沿革介紹儀式，讓民眾知道具文化歷史意義的「前山第一城」回來了。

竹山鎮擁有「前山第一城」美名歷史悠遠，最早從清朝就有建城規模，清朝總兵吳光亮，為了開墾八通關古道的中路，把林圯埔（竹山舊地名）列為從濁水溪岸水路，進入南投墾荒的要塞之地。

接著雲林知縣陳世烈，在竹山建旌義亭，後來因夏季溪流常氾濫成災，第一城淪為耕地，石碑也因水災流失。民國87年竹山鎮公所考據蓍老描述，依原樣貌仿製，再次將前山第一城石碑，豎立在進竹山城的99崁處，刻記歷史沿革，重現它的價值，見證歷史。

據南投縣政府出版「林圮埔歷史老街文化資產專輯」紀載，前山第一城石碑，長約6公尺、寬約2公尺、厚度約1公尺，重約21噸，由竹山名書法家陳連忠題字，經陳培澤及張碧能2位雕石專家刻字而成。

2年前因土地因素，竹山第一城石碑被迫摘除，為了找尋最適合的放置地點，鎮公所找了1年多終塵埃落定，選定放在竹山公園前廣場，與富有歷史的竹山公園相呼應。

鎮長陳東睦表示，竹山公園擁有豐富的人文歷史，尤以「神社遺址」最受矚目，而遺址也在2年前正式獲得南投縣文化資產委員會，核定為歷史建築文物，歷史豐富的公園也開始轉型成為觀光遊憩點。

同樣的，前山第一城也具有非常深厚的文化背景，過去也有非常多的遊客，專程來看這塊具有歷史的石碑，現在將它重新立起來與竹山公園為鄰，來到竹山，必定能成為遊客深度之旅的重要一站，希望這處代表著竹山文化、宗教、歷史的藏寶地，能將鎮民的記憶點再找回來。

・口罩不用預購、不用搶，3D立體久戴也舒服

【更多新聞】

登山隊1骨折1累癱...8人受困合歡溪步道 救難隊漏夜打燈架繩助脫困



持長短槍轟民宅13槍！埔里鎮代陳章祺羈押中 檢起訴請求從重量刑



南投「茶伯仔」縣長PK「業配王」順時中 雙龍吊橋開幕+好玩卡拚觀光