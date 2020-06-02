登山隊1骨折1累癱...8人受困合歡溪步道　救難隊漏夜打燈架繩助脫困

▲▼登山隊伍受困合歡溪步道崩塌路段，搜救人員架設繩索，協助受困隊員攀越危險崩塌地脫困。（圖／南投縣神鷹山區搜救隊提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

組隊到南投縣仁愛鄉合歡溪步道登山健行8人，有1男子不慎跌倒手骨折，另1人體力不支，又遇步道下雨大崩塌路段，登山隊無法自行脫困。仁愛消防分隊、南投縣神鷹山區搜救隊獲報，漏夜打頭燈搜尋救援，架設繩索攀越崩塌處協助隊員脫困，步行約1小時終順利抵達華岡登山口，將傷者送上救護車。

仁愛消防分隊1日晚間接到報案，8人登山隊伍，從翠華村華崗部落進入合歡溪步道登山健行途中，1人疑因雨天路面滑跌倒手臂骨折，另有1人體力不支，加上天色已暗、山區變冷，隊員評估評估無法自行下山，打電話報案請求消防搜救隊上山協助。

合歡溪步道因連日降雨，大崩塌路段災情擴大，下方是深達數十公尺的溪谷，入夜後山區有濃霧、視線不良，登山隊攀繩等裝備不足，摸黑通過崩塌處危險且困難；若不儘快返程下山，山區入夜氣溫驟降，隊員衣物單薄，深夜逗留山區，恐有失溫危險。

仁愛消防分隊及南投縣神鷹山區搜救隊清境中隊評估，扣除開車到華岡部落車行時間，搜救人員從華岡登山口步行到崩壁處，約需1小時腳程；受困地點位處南投縣、台中梨山交界處，也聯繫台中梨山中隊5名隊員前往支援。

神鷹台中梨山中隊隊員先抵達，在合歡溪步道崩塌處發現受困登山隊伍，救難人員架設繩索攀越崩塌地，與登山隊接觸。初步檢視8名隊員身體狀況，除了1人跌倒左手脫臼，另1人體力待恢復，其餘6人仍可獨自步行下山，救難人員以繩索、照明設備，協助登山隊員逐一攀越崩塌處脫困，結束一場虛驚。

連續降雨過後，山區步道濕滑，易有坍方落石，南投縣消防局提醒，雨季民眾前往山區活動，更要小心謹慎，除了有足夠禦寒衣物、雨衣及夜間照明設施，行路濕滑路段更需小心翼翼，若發現山區天候不佳，因儘速下撤返程，以免受困發生危險。

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