小心荷包！南投警台14線及國姓路段　設26處非固定測速照相點

▲▼南投埔里警分局公告，調整埔里鎮、國姓鄉道路，共26處非固定式測速照相地點，加強取締超速及改裝噪音車。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投埔里、清境觀光景點，往來台14及台14甲線公路車輛多、車速快，繼仁愛警分局在清境農場及武嶺、合歡山路段，增設機動性測速取締點後，埔里警分局在轄內中潭公路及133、136線縣道，規劃26處非固定式測速照相點，照相取締超速警網，會在取締點前方，設置明顯的「照相取締」警示標誌。

台14線、21線；投72-1線、75線、131線、133線、136線，皆為埔里、國姓地區聯外重要道路，也是例假日民眾出遊行車主要路線。埔里警分局修正並新增公布測照地點，最大用意在於通告行車用路人通過各社區路段務必減速慢行，以保護社區民眾日常出入活動與往來行車安全。

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為展現執法決心，警方組聯合取締小組曾到新增測照地點執法，讓社區民眾感受警察維護交通安全的決心，附近居民對因為有警方在現場攔查取締，過往車輛都降低速度通行，有別以往的呼嘯而過產生的噪音，都深覺非常有感。

埔里警分局新公告調整的非固定式測速照相點，從原有的16處地點，增加為26處，尤其是在中潭公路沿線，車流少、車速易變快超速的台14線中潭公路，取締超速的測速點就有11處。省道台21線、縣道133、136線等重機車出遊熱門路線，也將不定時排定取締超速及改裝噪音車勤務。

根據易肇事路段、檢舉或投訴超速等違規案件量，埔里警分局公告26處，新調整的非固定式測速照相點。除了原本的16處非固定式測速照相點，這次新增10處，以車流量大的台14線及台21線為取締超速重點路段。

台14線省道第34.2K國姓鄉福龜、柑林路段到63.2K埔里觀音瀑布路段，約20公里道路沿線，規劃11處機動取締超速點，時速限制從40 公里至70公里不等。

台21線省道國姓鄉長福、長流路段、埔里鎮史港，暨南大學路段，以及縣道133線國姓市區到北港村，接台21線公路沿途，調整後的取締超速點也有11處，時速限制從40公里至60公里不等，國姓鄉縣道136線、埔里鎮縣道72-1、75、131線，也會不定時派警網測速取締，時速限制40至50公里。

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