暑假快去離島玩！國旅補助加碼「自由行1000元、跟團1200元」

▲林佳龍今至金門考察。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部為刺激國旅消費，將於7月起推出為期4個月的擴大國旅補助計畫，預計針對自由行每房每晚補助1000元、團客每人每日700元。交通部長林佳龍表示，針對離島再加碼，自由行每晚1000元、團客1200元。舉例而言，若跟團三天兩夜，三天都在離島玩，就可補3600元。

林佳龍今至金門視察金門大橋工程，他表示，近期疫情舒緩，但雙鐵仍以對號座為主，台鐵區間車則仍有自由座，希望旅客能落實防疫新生活，確實配戴口罩、勤洗手，在防疫前提下放心出遊。

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林佳龍表示，7月起將推出擴大國旅補助計畫，針對自由行每房每晚補助1000元、團客每人每日700元。另外為刺激離島觀光，也對離島進行加碼補助，自由行可再補1000元、跟團遊可補1200元，交通部將協調航空公司放大機型、增加機位，提供旅客搭乘。

▲林佳龍表示，擴大國旅補助將針對離島加碼。（圖／觀光局提供）

林佳龍表示，預計將針對導遊、領隊補助，希望旅行社雇用專業導遊，增加國旅團的品質，讓旅客可以進行深度旅遊。他強調，我國疫情趨緩也得到控制，相信觀光旅遊也能很快復甦。

觀光局解釋，團客部分一日遊不可申請，至少需兩天一夜的團遊才適用，不限次數。若民眾跟團三天兩夜，行程包括兩天本島、一天離島，其中兩天在本島可補1400元、一天在離島可補1200元，共可得2600元的補助；若三天行程均為離島，就可補3600元。

另外針對小三通開放時程，林佳龍表示，由於國際上的疫情變化很快，指揮中心也有討論開放方式，如針對泡沫旅遊圈的國家開放，小三通也會依照同樣標準，具體開放時間則要配合指揮中心與陸委會的指示。

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