持長短槍轟民宅13槍！埔里鎮代陳章祺羈押中　檢起訴請求從重量刑

▲南投縣埔里鎮民代表陳章祺，涉率眾持長槍枝，掃射民宅恐嚇案，南投地檢署將涉案羈押中陳章祺提起公訴，建請法院從重量刑、宣告褫奪公權。（圖／翻攝自鎮代會網站）

記者張弘昌／南投報導

南投縣埔里鎮民代表陳章祺，去年12月底涉率眾分持長短槍枝，掃射民宅恐嚇示威案，檢警偵破槍擊案，查扣改造槍枝3把，目前陳章祺仍羈押中。南投地檢署以陳身為民意代表，卻擁槍自重不容寬貸，速查偵結提公所，並建請法院從重量刑、褫奪公權。法院若宣告褫奪公權，陳章祺將被停職，喪失鎮代資格。

陳章祺涉槍擊案被逮，供詞避重就輕，指稱是帶朋友外出「試槍」，但從掃射子彈在民宅留下多處彈孔等跡證，顯為卸責之詞。南投地檢署經半年偵查終結，2日依違反槍砲、恐嚇罪嫌對陳章祺提起公訴；陳章祺為現任（第21屆）埔里鎮民代表，有5屆鎮代資歷，第18、19屆分擔任過埔里鎮民代表會副主席、主席職務。

檢方起訴書指出，陳章祺為現任南投縣埔里鎮鎮民代表，他擔任埔里鎮第19屆鎮民代表會主席期間（民國99年6月到103年間），從已歿李姓友人處，取得AR-9改造長槍1支、改造手槍2支，制式子彈16顆，擁槍彈自重。

去年12月28日晚間，陳章祺開車搭載劉、何姓友人，先到埔里鎮便利商店購買口罩，再告知劉、何一同到外試射槍枝性能。他們抵溫姓男子埔里鎮住處，3人穿著雨衣、戴口罩下車後，由陳章祺帶頭持改造長槍掃射，劉、何分持手槍，朝圍牆內民宅掃射13槍示威。

隔鄰屋內郭男聞聲，以為有人丟鞭炮驚嚇庭院內犬隻，也向外丟擲鞭炮，陳章祺等人見狀才駕車離去。事後溫、郭發現，住家牆壁多處彈孔，並不是被丟擲鞭炮，心生畏懼報警。

南投縣政府警察局埔里分局報請地檢署檢察官簡汝珊指揮偵辦，循線偵破槍繫案，查扣改造長短槍枝3支及未擊發制式子彈3顆，現場已擊發彈殼13枚，並聲請羈押陳章祺獲准。

南投地檢署檢察官經偵查後，將陳章祺等3人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌提起公訴。檢方並建請法院審酌，陳章祺身為地方民意代表，本應為民謀福利，竟涉刑案恣意持槍械掃射民宅，違背人民託付，請法院從重量刑，並宣告一定期間褫奪公權，以資懲儆。

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