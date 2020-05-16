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疫情衝擊社福捐款！花蓮愛心商家護老家　生活物資贈弱勢孤老

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▲▼花蓮一群店家發起「愛心商家護老家」的行動，捐民生物資給花蓮縣老人暨家庭關懷協會服務的弱勢長輩。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮一群店家發起「愛心商家護老家」的行動，捐民生物資給花蓮縣老人暨家庭關懷協會服務的弱勢長輩。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，各行各業都遭受波及，也衝擊對社福團體的小額捐款意願。不過在花蓮有一群店家發起「愛心商家護老家」的行動，花蓮市公所也響應，捐民生物資給花蓮縣老人暨家庭關懷協會服務的弱勢長輩，希望在疫情艱困之際能讓長者及貧困家庭感受到色香味俱全的溫暖。

花蓮市長魏嘉賢日前偕同多位店家捐贈物資給老人暨家庭關懷協會，捐贈的物品包括牛蕃茄小火鍋與Chic N Bunny兔子家合贈的湯品、大紅蕃薑母鴨親做的丸子、怡味餐店與暐元資訊企業社合贈的冷凍水餃，初鹿鮮奶則捐該公司製作的鮮奶饅頭。

▲▼花蓮一群店家發起「愛心商家護老家」的行動，捐民生物資給花蓮縣老人暨家庭關懷協會服務的弱勢長輩。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢說，他代表花蓮市民向這些店家表達感謝，未來花蓮市公所將會持續與老家合作，在艱苦的時候共度難關，照顧更多長輩。

發起「愛心商家護老家」的陳增祿是牛蕃茄小火鍋的業者，他說，朋友種的蕃茄因為盛產及賣相不好，因此轉送給他，而店裡需要的又不多，因此與其放著壞掉，倒不如轉送給有需要的人，所以他把蕃茄做為湯底，除了送給民生社區的長者、慈濟與門諾的護理人員之外，也發起「愛心商家護老家」的行動，感謝有這麼多的店家支持。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全代表接受贈品，他說，受到疫情影響，直接衝擊小額捐款的意願，每月捐款幾乎少了三分之一。感謝魏嘉賢市長及牛蕃茄小火鍋等多家業者感受到非營利組織的困擾，慨捐物資，讓受照顧的獨老或貧困家庭可以暫度難關。蔡智全表示，儘管環境艱困，老家仍然會持續關懷居家服務。

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