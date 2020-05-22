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南檢、犯保台南分會與手遊公司攜手做公益　捐贈弱勢被害人家屬電腦圓夢

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▲▲台南地檢署等單位攜手做公益，捐贈8部再生電腦給弱勢被害人家屬，讓弱勢家庭的孩子不會因數位學習落差而失去原本該有的夢想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署等單位攜手做公益，捐贈8部再生電腦給弱勢被害人家屬，讓弱勢家庭的孩子不會因數位學習落差而失去原本該有的夢想。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情衝擊影響弱勢家庭的經濟與教育學習，台南地檢署、犯保台南分會與手遊公司攜手做公益，捐贈8部再生電腦給弱勢被害人家屬，提供數位學習之用，讓弱勢家庭的孩子不會因數位學習落差而失去原本該有的夢想。

新冠肺炎防疫期間，對國內各行各業皆造成不小衝擊，對部分原本經濟與教養資源弱勢之被害人家庭而言，更是雪上加霜，電腦設備對於弱勢家庭可能是一筆頗為巨大之額外支出。台南地署於新冠肺炎防疫期間，為推展柔性司法關懷的理念與犯罪被害人保護協會台南分會規劃關懷方案，特別訪查關懷臺南轄內經濟與教養資源弱勢的被害人家庭，了解目前因疫情期間工作與收入銳減，且學校也規劃學生線上數位學習的方案，因此對於家中無電腦設備的學子，更需要的是設備資源的援助。

▲▲台南地檢署等單位攜手做公益，捐贈8部再生電腦給弱勢被害人家屬，讓弱勢家庭的孩子不會因數位學習落差而失去原本該有的夢想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在此同時，台南地檢署獲香港商曼巴互娛公司台南分公司聯繫，欲公益捐贈8組再生電腦設備給弱勢家庭之意願，更可即時結合犯保台南分會致送給經濟弱勢的被害人家庭，以減少數位學習落差，讓弱勢家庭的孩子不會因數位學習落差而失去原本該有的夢想。

▲▲台南地檢署等單位攜手做公益，捐贈8部再生電腦給弱勢被害人家屬，讓弱勢家庭的孩子不會因數位學習落差而失去原本該有的夢想。（圖／記者林悅翻攝，下同）

犯保台南分會經評估初步並擇定8戶家中無電腦設備之弱勢家庭，由台南地檢署檢察長葉淑文偕同犯保台南分會龔甫青主任委員、孫碧芳常務委員及林文富委員等組成關懷訪視團隊，於5月21日起將電腦設備陸續致送至各案家，曼巴互娛公司則特別由共同創辦人陳柏鈞、楊書睿、吳俊瑋3人代表南下，共同協助將設備、性能都相當良好之再生電腦設備安裝妥適定位，將溫情送暖到案家。

台南地檢署檢察長葉淑文表示，南檢與犯保台南分會一直都非常重視柔性司法的推行，馨生人保護更是其中最重要的一環，被害人家庭在至親驟然去世或受重傷後，除心理遭受創傷外，因案件發生後頓失家庭生活經濟支柱，因此需要長期關懷協助。本署感謝民間企業對社會弱勢關懷不遺餘力，這次先由捐贈給被害人弱勢家庭的再生電腦設備為開端，日後也將繼續爭取社會資源挹注弱勢家庭，以幫助更多需要關懷的弱勢家庭。

犯保台南分會主任委員龔甫青表示，在疫情期間，各大行業都受到大小不同影響，但對於這些弱勢被害人家庭來說更是需要多加關懷，這次除了致送電腦設備外，其他數位學習所需要的週邊網路、音響等器材，委員們也決定一併採購致送讓設備更完善。主委更期勉馨生人不論遇到甚麼困難，都能勇於面對，大家一同分享愛，有能力再回饋給需要幫助的馨生人，讓愛循環不息，互相成為支持力量。

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