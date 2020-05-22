企業捐贈住宅火災警報器　南投消防局將優先裝設弱勢住宅

▲▼南投縣消防局獲企業捐贈一批住宅火災警報器，將優先協助弱勢族群，維護高危險群住宅場所安全。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣信織實業公司捐贈200顆住宅用火災警報器，供南投縣消防局，將住警器用來優先裝設，縣內約3萬戶高危險群住宅場所，包括，低收入戶、獨居老人、身心障礙者，並到地處偏遠，消防水廂車不易抵達部落推廣住警器，來提升住宅消防安全。

消防法自99年5月修法後，規定每一個住宅場所居室、樓梯間等處所都需要設置住警器，以提早偵知火災發生，減少人命傷亡。有鑑於南投縣高危險群住宅場所計約3萬戶，尚未安裝住警器，若能依規定安裝在是類住宅場所，對居家消防安全將有莫大的助益。

企業界捐贈南投消防局的200顆住宅用火災警報器，將優先配發到縣內弱勢族群、高危險住宅場所使用，讓民眾能提早知悉火災發生，並將災害降至最低。

信織徐孟榆董事長代表公司，捐贈南投消防局200顆住宅用火災警報器，由局長林聰吉公開表揚此善舉，並致贈感謝狀及紀念品，藉由此次捐贈活動，達到拋磚引玉，匯集社會大眾的力量，踴躍加入捐贈行列。

・乾肌救星

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