半夜詭房發出悲鳴…警開門驚見「2少年穿尿布」玩屎糞　爸遺體半腐躺地

英國斯塔福德(Stafford)日前發生一起家庭悲劇。該社區通報一處雞舍發出相當噁心的惡臭,懷疑可能有東西死在裡面,警方獲報後抵達破門,映入眼簾的竟是一具已經死亡多日的屍體,還有2名包著尿布的青少年,據了解兩名少年疑似有自閉症及言語障礙,死者為兩人父親,而在父親死亡之後,兩人不知道如何過生活也夜夜發出哀鳴。

根據英國《每日郵報》報導,當地警方獲報在該社區內一間房屋傳出奇怪的惡臭,且多日以來都出現不明的聲響,直到員警抵達破門之後,發現49歲的男子倒臥在地上已經死亡多時,而一旁有兩名包著尿布的19、17歲青年,兩人患有重度自閉症且沒有自理能力。

附近鄰居史密斯(Gayle Smith)表示,自己曾照顧這兩名兄弟過,但兩人如今成為青少年,他們的父親似乎無力再繼續照顧,沒有想到竟突然過世。令人難過的是,這家人時常被人誤認為怪胎,且因三人的生活條件逐漸惡化,遲遲沒有社福機構協助,最終釀成悲劇。

警方調查,過去幾日深夜,附近鄰居常聽到奇怪的尖叫聲,原本以為是孩子遭到虐待,未料警方進入時卻只看到穿著尿布的青少年,且滿地的屎尿,甚至青少年還將屎尿拿來玩,而地上擱置著一個氣墊床,但是沒有床單與枕頭,可以看出死者在生前與兒子們過得很坎坷。

目前,兩名青少年已經被安置,而死者也被政府善後,鄰居心痛表示,當一個文明國家出現這樣的情況,這是令人非常難過的。

