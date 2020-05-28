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兩童搶滑板車！自閉症男遭大媽「踹頭爆打」...保姆顫抖站一旁：太害怕

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▲自閉症男孩遭鄰居大媽毆打。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲自閉症男孩遭鄰居大媽毆打。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者康心禹／綜合報導

廣西南寧近日發生一起暴力事件！自閉症兒童小文在小區球場遭到一名老太太毆打，起因是兩個孩子爭搶滑板車。保姆事後解釋，因為老太太是當地人，看起來很兇，她害怕不敢上前阻止。經過派出所調解，打人老太太要賠償5000元（約新台幣21000元）。

據《澎湃新聞》報導，自閉症兒童小文在小區球場和鄰居女孩爭搶滑板車時雙雙跌倒，女孩的奶奶對小文拳打腳踢，小文的保姆站在一旁看著，並未上前制止。

回家之後，小文的母親楊女士發現孩子受傷後隨即報警，並將小文送往醫院，經檢查後發現，小文臉部挫傷，手腳多處紅腫。

▲保姆站在一旁無動於衷。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲保姆站在一旁無動於衷。（圖／翻攝自澎湃新聞）

事情發生的隔天保姆被辭退，她對此事表示懊悔，「因打人的老太太是本地人，當時態度非常兇狠，我很害怕所以不敢上前阻止。」

經江南派出所調解之後，打人的老太太要賠償楊女士5000元（約新台幣21000元）。南寧市紅霞家政公司相關負責人稱，已對該保姆進行批評教育，並已在南寧相關家政群組通報。

網友得知後紛紛憤怒留言，「幼吾幼以及人之幼，這樣的老太太真的讓人恨不得在臉上踩幾腳才解恨」、「請善待每一個寶貝！尤其是患兒，看的我好難過」、「保姆失職了」、「這會給孩子造成多大的陰影阿」、「老太太不能將心比心嗎，太過分了」。

▲自閉症男孩遭鄰居大媽毆打。（圖／翻攝自澎湃新聞）

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