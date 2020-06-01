警察執法過當+1！自閉症患者遭攔查　「聽不懂指示」被開7槍死亡

▲哈拉克的母親傷心地拿著照片控訴警方執法過當，兒子是被冷血殺死的。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳孟臻／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸8分鐘致死，在美國全境引發示威抗議。上月30日，以色列也發生一起警察執法過當的案件。一名男子在路上被警察以「疑似攜帶手槍」攔查，因男子患有自閉症無法理解命令，慘遭警方開槍擊中死亡。

事情發生在耶路撒冷舊城周六早晨，32歲的巴勒斯坦男子哈拉克（Iyad Halak）患有自閉症，案發當時正在去特教學校的路上，警方認為他身上攜帶可疑武器，將他攔下來盤查。警方表示，哈拉克沒有聽從指示，並發生追逐，所以才會開槍。

家屬表示，哈拉克因為身心狀況，無法理解警察說的話，才會沒有遵照命令。哈拉克的爸爸透露，兒子被警察攔查時，身上只有攜帶手機，「我們每天都會再三提醒他手機一定要拿在手上，這樣我們才可以連絡上他，知道他有沒有安全抵達學校」。

警方發言人後來表示，並沒有在哈拉克身上找到任何武器。當地媒體報導，追逐過程中，警方至少開槍7次，事件發生後，相關人士已接受訊問。

對此，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）隔日出面道歉，「我們對哈拉克遭警方開槍身亡感到非常抱歉，同時也對家屬表達歉意，我保證會展開全面調查，並盡快釐清案情。」

此事件讓以色列與巴勒斯間之間的衝突再次浮上檯面，《巴勒斯坦與以色列人權組織》長期以來譴責以色列安全部隊過度使用武力，不是殺死被逮捕的巴勒斯坦嫌疑犯，就是在沒有衝突危險時使用致命武力。

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