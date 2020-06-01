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剛目睹松山死亡車禍...22歲重機騎士IG曝：怕爆！12hrs後卻與女友慘死水泥車下

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記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市板橋區1日上午11時許發生一起死亡車禍，事發當時陳姓男子與女友分騎重機，與一輛違規左轉的水泥預拌車發生碰撞，當場命喪輪下。據了解，陳男前一天晚上才剛目睹一起18歲少年慘死公車輪下的車禍，當時還在IG上寫下，「目睹車禍，怕爆，騎車還是要小心啊」沒想到事隔12小時之後，卻發生憾事，讓人感到相當震驚與惋惜。

▲剛目睹松山死亡車禍...22歲重機騎士IG曝：怕爆！12hrs後卻與女友慘死水泥車下。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲陳男前一天剛目睹死亡車禍，隔天卻也不幸命喪輪下。（圖／記者陳以昇翻攝）

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這起事件發生在1日上午11時3分，事發當時一輛水泥預拌車沿環河西路往土城方向行駛，卻貪圖方便，想要直接左轉進華江五路口，沒想到卻因此與陳男、張女發生碰撞，而巨大的撞擊力道讓陳男、張女當場遭捲入車輪底下喪命。

▲▼情侶各騎一部紅牌重機，板橋環河西路遇死劫，雙雙遭水泥車輾斃 。（圖／記者陳以昇攝）

此外，令人惋惜的是，事實上陳男在事發不到12小時前，才剛在松山區目睹一起，18歲少年與公車碰撞的死亡車禍，而當時他還心有餘悸地在IG上吐露心聲，並暖心提醒大家騎車要小心，沒想到事隔12小時，自己卻與女友雙雙殞命。

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