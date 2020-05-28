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人妻「上山採藥」出人命真相曝！車震ing滑落5米邊坡　小王跳車慘遭輾

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▲▼潘姓老婦與羅男在深坑產業道路停車，突然往後滑落5公尺深邊坡，1傷1命危 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲潘姓女子與羅男在深坑產業道路旁大玩車震，怎料車輛卻突然往後滑落5公尺深邊坡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

新北市深坑區2019年11月25日晚間一對男女到山上採藥，怎料路途中車輛突往後滑動掉落5公尺深的邊坡，當時車上女駕駛從駕駛座自行爬出，但乘坐副駕的男子卻不幸於跳車過程中遭壓死。警方調查後發現案情並不單純，當日實際上是已為人妻的女子與小王在車上車震，疑似晃動太過激烈致車子滑動，小王當下因緊張跳車想求生才發生意外。

2019年11月25日晚間6點許65歲潘姓女子向警報案稱，她開車載著小自己10歲的羅姓男子到山上採藥，行經往王軍寮的產業道路時，將車停在路邊休息，突然間車子竟往後滑動，掉到5公尺深的邊坡，她當下從駕駛座自行爬出後，喊叫羅男名字，怎料對方都沒有回應。

警消獲報抵達後，利用器材垂降接近事故車輛，將潘女救起，隨後卻見羅男下體全裸，多處骨折沒有呼吸心跳倒在一旁，緊急將他送往萬芳醫院急救，遺憾羅男經搶救後仍於晚間8點40分不治身亡。

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事後檢警調查車子狀況時，在車上發現沾有精斑的衛生紙團，檢驗後確定是混有女性體液的男性精液，後來經詢問潘女，她坦承案發當下與羅男正在車上車震，遂全案朝此方向繼續偵辦。

檢方偵辦時潘女表示，當天下午與羅男相約深坑區採藥，回程行經王軍寮產業道路時，她見四周都沒有人，將車停妥後便開始與羅男激戰，但過程中疑似太過激烈，車子突向後倒退嚕，眼見車輛就要滑落邊坡，羅男嚇得趕緊跳車求生，不過疑因跳得不夠遠，慘遭車子壓死。

死者哥哥提告，主張是潘女車子沒有停好才釀禍，但檢方調查後確定車輛機械沒問題，且當下車輛未發動，如果是沒停好，應該在車震開始的時候就會滑動，認為潘女停車沒問題，是死者自行跳車才造成意外發生，偵結將潘女以不起訴處分。

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▲▼潘姓老婦與羅男在深坑產業道路停車，突然往後滑落5公尺深邊坡，1傷1命危 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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