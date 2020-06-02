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三倍券不能轉售？鄭運鵬提3點「鼓勵交易」原因…創造更多內需消費！

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▲▼立法院 賴香伶 鄭運鵬 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭運鵬。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

「振興三倍券」即將於7月15日上路，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，使民眾開始思考如何運用最划算等問題。針對政院禁止民眾轉售振興券，立委鄭運鵬表明，他反對禁止買賣三倍券，因為有些人可能不方便消費，應鼓勵三倍券交易，「創造更多的轉桌率」。

蘇貞昌2日宣布三倍券的方案與使用方式後，隨即引發各方討論，其中，對於有心人想要進行現金套利，例如，透過價差換取現金，3000元振興券以2500元販售，行政院在幕僚規劃過程中也想到了這點，並指派由經濟部和財政部國稅局聯手因應。

▲▼行政院振興券記者會-蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院長蘇貞昌出席政院振興券記者會。（圖／記者黃克翔攝）

行政院表示，政府會在振興經濟促進消費作業要點中，白紙黑字寫清楚「振興券不得轉售、找零或換取現金」的規定，振興券兌付時，背面應載明銷售日期，兌領人如被檢舉或查獲持未實際交易的振興券兌領，經濟部將請銀行調閱紀錄，並請財政部國稅局進行了解。

「行政院可能礙於道德帽子，禁止三倍券的買賣，這個部分我反對！」鄭運鵬2日中午在臉書上表示，如果有不方便或不願意消費的人願意售出他的三倍券，那對於買賣雙方來說有3個好處，第一，買方就是願意消費才去收集，即使折扣變少他也認為划算，結果是這個人一定會去消費。

鄭運鵬說，第二，賣方本來可能沒辦法消費而沒有滾動效應，現在他換到現金，頂多延遲採購，總有一天會花掉，這也是內需消費的一個行為。第三，這種模式只要想成小吃攤老闆收到客人的三倍券，他不去向政府換錢，反而拿來自己買東西，不是很好嗎？「因此我認為應該鼓勵三倍券交易，創造更多的轉桌率，這才是王道！」

▼行政院2日召開記者會說明振興券使用方式。（圖／行政院提供）

▲▼行政院2日召開記者會說明振興券使用方式。（圖／行政院提供）

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