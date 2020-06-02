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蓬佩奧：北京想要破壞西方　籲「讓中共下世紀不再處於主宰地位」

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，川普政府已經準備好應對中國。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於5月31日表示，儘管北京當局近日的行動持續傷害美國與其盟友，試圖破壞西方的民主、思想與價值觀，但川普政府已經準備好應對，也將在國會獲得跨黨派支持。此外，他認為，歐洲各國將會同意合作約束中國，「讓全世界處於一個中國共產黨於下世紀不再主宰的地方。」

蓬佩奧31日接受《福斯新聞》節目《周日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）時表示，北京當局最近的行為再再顯示，其官員正在積極傷害美國與其盟友，但他對此表示樂觀，因為川普政府已經準備好，也有能力應對這些日益增多的「侵略性行為」。

蓬佩奧指出，現在的共產黨已經與10年前不可同日而語，「總統川普上周五（5月29日）針對過去一周所發表的演講反映……中國共產黨開始認為自己意圖破壞西方思想、西方民主與西方價值，這將美國人民置於危險之中。」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蓬佩奧（Mike Pompeo）認為，歐洲盟友也將同意合作約束北京，力求讓世界處於中國共產黨不再主宰的地方。（圖／達志影像／美聯社）

蓬佩奧提到，中國剽竊資訊、否認言論自由，與民主國家完全不同，「對於全世界人民造成危險」，隱匿新冠肺炎疫情，也導致義大利、西班牙等國遭遇重創。因此他認為，歐洲盟友與人民已經認知到，約束中國才符合各國最佳利益，「歐洲人民將會看見，如果與美國同行，我們可以合作建設我們的經濟，保護我們的人民，讓全世界處於一個中國共產黨於下世紀不再主宰的地方。」

蓬佩奧透露，目前已有幾十項法案被提交到國會，力求對抗中國，且「其中有許多都是兩黨合作的法案」，樂觀認為共和、民主兩黨議員將會擱置分歧，對中國究責，期盼國會協助。

蓬佩奧也提到，北京打破對於香港的承諾，美國將會對此回應，包括川普要求審查、取消香港每一項優惠待遇，「如果中國要用對待大陸的方式來對待香港，那麼這就不再有意義了，美國也沒有理由以不同方式對待香港。」

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