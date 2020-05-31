壓脖惡警關進單人牢房！獄警「每15mins巡邏」全天監控　外媒：防自殺

▲美國前警員蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死非裔男子佛洛伊德（George Floyd），如今被指控謀殺罪逮捕。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國明尼蘇達州白人警察蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓制非裔男子佛洛伊德（George Floyd）致死，29日遭到逮捕，目前正在鄰近的聖保羅市拉姆西郡立監獄（Ramsey County Jail）拘押。內部人士透露，他被關進單人牢房，接受24小時全天候監視，獄警每15分鐘也會親自巡房。外媒認為，蕭文正處於防止囚犯輕生的「自殺監視」之下。

拉姆西郡立監獄內部人士透露，蕭文29日傍晚被帶進監獄，抵達之後未和任何人接觸，隨即展開登記程序，他先是被要求脫掉身上衣物進行搜身，檢查是否藏匿或攜帶違禁品，接著換上制服，關進一間單人監獄，由獄內處理外界高度關注案件的部門負責。

▲蕭文（Derek Chauvin）位於佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的住家前也有民眾聚集抗議。（圖／路透）

根據內部人士，在牢房內，床鋪縫著一顆枕頭，並被螺絲緊緊固定在地板上，房內還有攝影機鏡頭24小時運作、全天候都有人員負責監視。最重要的是，獄警每15分鐘就會親自前往牢房查看，因此嫌犯持續處於隔離狀態。此外，蕭文一天會在牢房裡待上23小時，只有1小時可到另一個封閉區域休息，能夠獲得的物品包括書本、鉛筆與紙張。

內部人士向美國八卦新聞網站TMZ透露，儘管截至蕭文入獄前都沒有受到生命威脅，他也不被認為具有自殺傾向，但獄方仍希望確保拘留期間平安無事。他指出，「15分鐘檢查」是該特殊部門的標準程序，沒有提及「自殺監視」一詞。儘管如此，其他執法部門仍指出，上述種種措施都符合「自殺監視」特徵。至於獄方發言人則拒絕對此評論。

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