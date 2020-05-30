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香港失去特殊待遇！CNN：加速侵蝕「國際金融中心地位」

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香港維多利亞港（圖／取自港旅局網站）

▲香港是國際金融中心，29日被美國總統川普宣布，失去對美貿易的特殊待遇與地位。圖為香港維多利亞港。（圖／取自港旅局網站）

記者吳美依／編譯

美國總統川普29日宣布取消香港特殊待遇，CNN分析，西方企業不會立刻出走，短期經濟損失或許也能被控制，但長期而言，仍將加速侵蝕它作為國際金融中心的地位，對於中國政府帶來的長遠傷害卻很有限。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）指出，「對北京而言，在香港加強政治權威的迫切性，勝過當地長期經濟萎縮的風險。」

對於外國企業而言，北京的控管範圍廣泛，從投資資本額到企業持有的所有權股份都會受限，種種限制使得香港成為更適合的投資舞台，但隨著美中關係越趨緊張，海外投資者也開始擔憂。

▲▼港幣。（圖／CFP）

▲美中關係緊張，香港經濟被預期出現動盪。（圖／CFP）

美國布朗兄弟哈里曼銀行（Brown Brothers Harriman）策略師在最近一份研究報告中寫道，「隨著美中關係將進一步惡化，未來將出現動盪」。他們警告，港幣可能面臨壓力，如果貶值，利率可能飆升，投資者或許會將資金轉移到其他地方，擠兌的情況也會影響香港經濟穩定。

但是，專家認為，香港與西方的關係長久又複雜，難以完全解開，儘管失去特殊地位與待遇，西方大型企業也不會立刻出走、匆促撤離，不過長期而言，這個國際金融中心最初的吸引力仍會遭到進一步破壞。

香港金融服務公司「夥伴資本國際」（Partners Capital International）首席執行長溫羅納德（Ronald Wan）說，「香港已經成為美中權力遊戲的最新戰場之一」，他指出，企業搬遷或資本出走都需要幾年的時間。美國商會主席約瑟夫（Tara Joseph）也認為，雖然美國企業一直都在評估情勢，但不必然代表公司會匆忙撤離。

▲▼香港街景。（圖／記者陳詩璧攝）

▲專家認為，香港失去特殊待遇，國際金融中心的地位將被加速破壞。圖為香港街景。（圖／記者陳詩璧攝）

倫敦經濟研究諮詢公司「凱投巨集觀」（Capital Economics）認為，「短期的經濟損失是可被控制的，但這將加速侵蝕香港作為國際企業中心的地位。」其研究者引述美國商會（ACC）最近調查指出，美國公司已經計畫縮減在港投資規模，「香港的成功很大程度上取決於它吸引外國直接投資的能力，以及享有具有國際競爭力的企業帶來的生產力紅利。」

「凱投巨集觀」提到，香港失去特殊地位，華府可能限制其獲得美國技術的敏感資訊，儘管上述產品只占香港進口總額5％左右，仍將抹除其商業環境的其中一項明顯優勢。此外，還有另一個更大的擔憂，「如果美國在貿易上對待香港的待遇開始比照中國，最終也將重新考慮它（美國）看待這座城市的方式。」

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲專家認為，相較於北京，香港失去特殊待遇所受到的負面影響更大。（圖／路透）

歐亞集團分析師27日指出，香港失去特殊待遇，將涉及監管合作、稅收待遇以及法律合作等複雜議題，「這些不會太快進行」，而且香港出口量太少，即使比照中國關稅稅率，影響也很有限。但是，此舉將「加劇已然陷入困境的經濟，也不會對於北京的計畫造成太大的長期傷害」，對於香港的負面影響更大。

歐亞集團分析師也提到「港版國安法」對於香港商業環境的影響，但他們推測，中國官員可能認為大多數企業不會出走，「對於香港金融體系的關鍵要素的任何風險……都是可控制的。對北京而言，在香港加強政治權威的迫切性，勝過當地長期經濟萎縮的風險。」

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