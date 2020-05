記者側錄示威…無故遭橡膠子彈擊中、頻傳被捕　警出動催淚瓦斯！

▲美國各地示威延燒,警方出動催淚瓦斯、橡膠子彈等手段驅散群眾。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

美國明尼蘇達州「佛洛伊德(George Floyd)之死」示威持續延燒,全國各地出現示威,情勢逐漸失控,出現搶劫、縱火與暴力衝突,至少8州請求國民警衛隊支援、25座城市實施宵禁。事發地點明尼亞波里斯(Minneapolis)警方30日晚間出動催淚瓦斯驅散群眾,有記者在側錄過程中遭到逮捕,或者無故被橡膠子彈擊中,但也有不少警察受傷。

根據CBS報導,明尼亞波里斯30日的示威隊伍大致上和平,不同於前幾天破壞、縱火的激烈情況,但民眾無視晚間8時至隔日凌晨6時的宵禁規定,持續上街表達訴求。警方為了執行宵禁,祭出更具攻擊性的手段,出動催淚瓦斯,驅散群眾。

CNN非裔記者奧瑪希門尼斯(Omar Jimenez)與製作人和攝影師29日到明尼亞波里斯現場直播時,一度遭警方上銬帶走,最後由州長沃茨(Tim Walz)出面道歉表示負責。但記者遭逮捕事件頻傳,WCCO電視台記者亞維爾斯(Tom Aviles)拍攝示威畫面時遭逮捕,《拉斯維加斯評論報》(Las Vegas Review-Journal)也有2名記者一度被拘留。

This is the moment Minneapolis Police fired on our CBS News crew with rubber bullets. As you can see, no protesters anywhere near us- we all were wearing credentials and had cameras out. Our sound engineer was hit in the arm. #cbsnews pic.twitter.com/UAy7HYhGnL