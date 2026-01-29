偷拍性影像藏公務電腦！　惡劣消防助理員「涉性侵均逃罪」仍免職

▲前消防助理員楊仁碩2002年涉犯持刀性侵案，因超出追訴權時效獲不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

桃園市消防局秘書室前助理員楊仁碩，因涉性侵女網友被停職，最後雖以侵占、偷拍等罪判刑定讞，性侵無罪確定，但另被移送懲戒法院審理後，法官指楊男犯行破壞公務員形象，任公職9年傲慢蠻橫、有8年考績乙等，任公職前還涉犯3件性侵案，僅因超出追訴權時效獲不起訴，可見惡習不改、品行惡劣，今（29日）判他免除職務，可上訴。

現年40多歲的楊男離婚無子女，2016年到桃園市消防局任職、月入約5萬元，2023年間擔任秘書室助理員時，被揭發涉嫌性侵、偷拍女網友，到案被羈押停職，更被採集DNA比對後，查出他在2002年到2003年，另涉犯共3件持刀尾隨女子進入公寓性侵案。

但刑案一、二審認定被害人指控楊男性侵的證據薄弱，均判無罪，僅依侵占被害人遺失的錢包，以及偷拍被害人性影像等罪，判處罰金1萬元與5月徒刑、得易科罰金定讞。

至於楊男涉犯的3件性侵懸案，更因超出犯案時舊法所定的10年追訴權時效，檢方只能不起訴結案。

▲桃園市政府消防局外觀。（資料照／記者沈繼昌攝）

但桃園市政府認為楊男被判有罪的犯行，有懲戒必要，將楊男移送懲戒法院審理。法官認為楊男犯行破壞消防人員紀律、造成被害人恐慌，嚴重損害公務員名譽與政府信譽、戕害人民對公務員的信賴，影響甚重。

法官指楊男所涉3件性侵懸案，雖沒列入懲戒範圍，但楊男任公職期間，再做出違法侵害人民財產、秘密與性隱私等犯行，可見楊男擔任公務員前後，犯罪惡習並無不同、品行至為惡劣。

此外，依桃園市府提供資料，楊男在本案爆發前，於辦公處所已有多次行為乖張、動作不雅紀錄，例如在走廊故意用肩膀撞同事、嗆聲「不然你要怎樣」，上班期間非常頻繁長時間講手機、疑似兼職，機關對他的綜合考評，絕大多數為「態度傲慢、能力差」、「工作消極」、「缺乏熱忱，偶有推諉影響團隊士氣」。

法官指出，期間對楊男最好的評語，是「尚能適任工作，無甚表現」，其餘全為負面考評，且從2016年到2024年共9年公職生涯，楊男僅1年拿到甲等，另8年都是乙等，甚至有2年考成分數僅70分。

楊男到懲戒法院出庭，坦承將偷拍的性影像存在辦公室公務電腦內，法官認為此舉毫不尊重機關領域內的設備與事務，堪認楊男服公職不僅傲慢蠻橫、行為有欠檢點，且無心公務、消極推諉，嚴重影響公務品質與團隊士氣，態度甚為惡劣。

法官認為上述事證，彰顯楊男整體人格圖像，所為已造成社會對公務員整體評價的貶抑，嚴重損害公務員名譽及政府信譽，也損及人民對楊男足以從事公務的信任，故應認楊男已不適任公務員職務，有予以懲戒汰除退場的必要，因此判處「免除職務」的懲戒處分，可上訴。