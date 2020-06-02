蓬佩奧考慮「讓港人來美避難」　陸外交部：多做點有利香港的事

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」上周表決通過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，正考慮讓香港人來美國避難。對此，大陸外交部發言人趙立堅指出，香港事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，「希望美國多做有利於香港穩定繁榮和中美關係發展的事。」

趙立堅2日舉行例行記者會，回答多個有關蓬佩奧發言的提問。對於蓬佩奧指不會容忍大陸留學生來美國非法獲取美技術和知識產權，並用於軍事目的，趙立堅表示，和其他問題一樣，蓬佩奧慣於編造謊言為自己的錯誤行為找藉口，中國留學人員聰明勤奮，一向是中美科技教育交流和兩國人民友誼的重要橋梁。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



趙立堅提到，美方泛化國家安全概念，以莫須有的罪名出台措施限制中國留學人員赴美簽證，嚴重侵犯中國留學人員正當權益，完全違背中美兩國人民包括青年一代開展友好交流的共同願望，是開歷史倒車，只會損人害己。

對於蓬佩奧表示正考慮讓香港人來美國避難，趙立堅指出，中方近來已多次表明在香港問題上的原則立場，「香港事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，我們希望美國多做有利於香港穩定繁榮和中美關係發展的事。」

▼「港版國安法」表決前，香港民眾上街示威。（圖／路透社）

