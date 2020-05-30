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美英不顧中國不滿　在聯合國安理會「質疑港版國安法」

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▲▼聯合國徽標。（圖／路透）

▲美國及英國在聯合國安全理事會上呼籲中國停止推動制定香港版國安法。（圖／路透）

文／中央社紐約聯合國總部29日綜合外電報導

美國及英國今天在聯合國安全理事會呼籲中國停止推動制定香港版國安法，公然挑戰北京對於在聯合國安理會架構下討論此一爭議的不滿。

美國總統川普正準備在與中國逐漸升級的衝突中採取進一步行動。

中國全國人民代表大會昨天表決通過香港版國安法立法授權，引發各界議論，許多香港人認為他們大部分自由會就此淪喪。香港於1997年脫離英國殖民統治，主權移交中國。

中國是在聯合國安理會擁有否決權的5個常任理事國之一，因此關於香港議題的任何正式會議都不可能在安理會排入議程，遑論行動。但美國及英國表示，根據1985年向聯合國提交登記的《中英聯合聲明》，北京政府應確保香港自治，香港自治是「合理的國際關注議題」，因此美英兩國在非正式的閉門視訊會議中提及香港，中國無法阻止議程。

▲▼北京提出「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

▲北京推動「港版國安法」，香港反政府民眾上街抗議。（圖／路透）

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）說，「美國態度堅決，呼籲所有聯合國成員國加入我們，要求中華人民共和國立即回頭，履行自己對聯合國及香港人民許下的國際法律承諾。」英國駐聯合國常任副代表艾倫（Jonathan Allen）則表達希望中國政府「停下來思考這項計畫在香港及世界各地引起的重大且合理的關注」。

預料香港版國安法將禁止在香港從事顛覆及其他被認定為反對中國統治的犯罪活動。去年香港已因「反送中」（反對逃犯條例修訂草案）及爭民主運動而動盪數月。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲中國推動「港版國安法」在聯合國安理會上遭到質疑，要求美英「立即停止干預香港事務」。（圖／路透）

中國譴責美英的舉動是干預，稱香港版國安法不屬於聯合國安理會維持國際安全和平的職權範圍。中國駐聯合國大使張軍要求美英「立即停止干預香港事務」。

中國駐聯合國代表團聲明表示，「任何藉香港問題干涉中國內政的圖謀都必然失敗。」另提到，「安理會未就此達成共識，未進行任何正式討論，美、英舉動草草收場，無果而終。」

俄羅斯與中國友好，派駐聯合國的公使波雅斯基（Dmitry Polyanskiy）稍早說這場討論「只是挑釁」；他在推特寫道，「我們從不討論成員國的內部事務。」

歐洲聯盟雖然也表達了對香港的關切，但今天表示不贊成為此制裁中國。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在布魯塞爾說，27個歐盟成員國之中，僅有一國曾在一場視訊會議裡提到制裁；一名外交官透露，這個成員國就是瑞典。

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